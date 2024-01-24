Почти 100 млн долгов. Омичам выплатили зарплату лишь после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
После проверок прокуратура Омской области внесла более 1,3 тысячи представлений, наказала 569 нарушителей, а также завела 8 делопроизводств по факту нарушений в выплате зарплаты сотрудникам.
Так, 10 региональных предприятий задолжали своим работникам более 30 миллионов рублей и пытались это скрыть. Еще 30 организаций вовремя не выплатили сотрудникам около 41 миллиона рублей. После проверки прокуратуры удалось ликвидировать задолженности, а нарушителей — привлечь к ответственности.
В пресс-службе прокуратуры Омской области также сообщили, что сумма долга составила почти 100 000 000 рублей, из-за чего пострадали более 3 тысяч жителей региона.