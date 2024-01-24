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Почти 100 млн долгов. Омичам выплатили зарплату лишь после вмешательства прокуратуры

24 января 2024, 10:58
Фото: Midjourney
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Омичам выплатили долги по зарплате только после вмешательства прокуратуры

В 2023 году было выявлено более 2 тысяч нарушений, связанных с оплатой труда.

После проверок прокуратура Омской области внесла более 1,3 тысячи представлений, наказала 569 нарушителей, а также завела 8 делопроизводств по факту нарушений в выплате зарплаты сотрудникам.

Так, 10 региональных предприятий задолжали своим работникам более 30 миллионов рублей и пытались это скрыть. Еще 30 организаций вовремя не выплатили сотрудникам около 41 миллиона рублей. После проверки прокуратуры удалось ликвидировать задолженности, а нарушителей — привлечь к ответственности.

В пресс-службе прокуратуры Омской области также сообщили, что сумма долга составила почти 100 000 000 рублей, из-за чего пострадали более 3 тысяч жителей региона.

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#Омск#Омская область#Новости#Анастасия Баянова
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