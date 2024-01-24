Почти 100 млн долгов. Омичам выплатили зарплату лишь после вмешательства прокуратуры

Так, 10 региональных предприятий задолжали своим работникам более 30 миллионов рублей и пытались это скрыть. Еще 30 организаций вовремя не выплатили сотрудникам около 41 миллиона рублей. После проверки прокуратуры удалось ликвидировать задолженности, а нарушителей — привлечь к ответственности.