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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Сегодня ночью омичи не смогут проезжать по Ленинградскому мосту

До утра следующего дня. Сегодня ночью в Омске перекроют Ленинградский мост

24 января 2024, 10:28
Фото: Город55

Сегодня ночью омичи не смогут проезжать по Ленинградскому мосту

Ограничения будут действовать до 5 утра 25 января.

Об этом омичей предупредили в мэрии. Запрет на движение вводится, чтобы рабочие смогли более тщательно очистить покрытие моста от скопившегося снега.

Напомним, что ограничения будут действовать не только сегодня ночью, а до окончания ремонтных работ, то есть до 31 мая 2024 года. Так, каждую неделю со среды на четверг участок от улицы Ленина до транспортной развязки по улице Суворова будет недоступен для автомобилей с 23:00 до 5:00.

Фото: Администрация города Омска

Ранее Город55 писал о том, что объект готов к полному вводу в эксплуатацию уже на 75%. Сейчас подрядчик приступил к самому сложному этапу работ.

Готов на 75%. Стало известно, когда в Омске полностью откроется Ленинградский мост
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#Омск#Омская область#Мост#Перекрыто движение#Ленинградский мост#Перекрытие моста#Новости#Перекрытие дорог#Перекрытие#Ремонт моста#Анастасия Баянова
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