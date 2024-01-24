До утра следующего дня. Сегодня ночью в Омске перекроют Ленинградский мост

Напомним, что ограничения будут действовать не только сегодня ночью, а до окончания ремонтных работ, то есть до 31 мая 2024 года. Так, каждую неделю со среды на четверг участок от улицы Ленина до транспортной развязки по улице Суворова будет недоступен для автомобилей с 23:00 до 5:00.