До утра следующего дня. Сегодня ночью в Омске перекроют Ленинградский мост

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Об этом омичей предупредили в мэрии. Запрет на движение вводится, чтобы рабочие смогли более тщательно очистить покрытие моста от скопившегося снега.
Напомним, что ограничения будут действовать не только сегодня ночью, а до окончания ремонтных работ, то есть до 31 мая 2024 года. Так, каждую неделю со среды на четверг участок от улицы Ленина до транспортной развязки по улице Суворова будет недоступен для автомобилей с 23:00 до 5:00.
Ранее Город55 писал о том, что объект готов к полному вводу в эксплуатацию уже на 75%. Сейчас подрядчик приступил к самому сложному этапу работ.