Готов на 75%. Стало известно, когда в Омске полностью откроется Ленинградский мост

Капремонт моста по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнен на 75%, работы подрядчика приняты и оплачены, за их выполнение он получил 1,4 млрд рублей. Сейчас на объекте проводится монтаж тротуарных консолей, из 70 штук смонтированы уже 46. Также идет бетонирование, уже готово два пролета. Кроме того, строители приступили к самому сложному этапу работ — замене подферменных плит и опорных частей объекта.