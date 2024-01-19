Готов на 75%. Стало известно, когда в Омске полностью откроется Ленинградский мост

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Капремонт моста по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнен на 75%, работы подрядчика приняты и оплачены, за их выполнение он получил 1,4 млрд рублей. Сейчас на объекте проводится монтаж тротуарных консолей, из 70 штук смонтированы уже 46. Также идет бетонирование, уже готово два пролета. Кроме того, строители приступили к самому сложному этапу работ — замене подферменных плит и опорных частей объекта.
«С помощью домкратной системы через маслостанцию приподняли на 16 милиметров пролётные строения, установили их на так называемые „тумбочки“, убрали старые подферменники и забетонировали новые. На следующей неделе поставим новые подвижные опорные части — это покупные изделия от российского производителя „АльфаТех“. А затем опустим пролёт», — рассказал первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.
Сроки строительства и качество работ контролирует подрядчик ООО «Технадзор» и специалисты департамента строительства, сейчас существенных замечаний к ходу капремонта нет.
«В зоне деформационных швов на проезжей части наблюдается просадка покрытия: слабо себя показал материал, связывающий асфальтобетон и сам шов. Данные работы приняты не были, подрядчик эти недочёты устранит при более тёплой погоде — минус 10 градусов и выше. Этот нюанс некритический и на безопасность дорожного движения не влияет. Тем не менее в дальнейшем при перезапуске движения транспорта материал будет полностью демонтирован, уложен другой, новый», — сообщил замдиректора депстроя администрации Омска Михаил Сизов.
Всего на проект по капитальному ремонту моста было выделено 1,9 млрд рублей, завершить все работы подрядчик планирует в установленные контрактом сроки — до 31 мая 2024 года.