Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Следком возбудил уголовное дело после нападения собак на ребенка в Омске

Омский следком возбудил уголовное дело после нападения собак на ребенка

12 января 2024, 09:04
Фото: 1MI

Следком возбудил уголовное дело после нападения собак на ребенка в Омске

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, следователи устанавливают детали и виновных лиц.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По предварительным данным, несколько собак напали на ребенка во дворе дома по адресу ул. Мельничная, 58в в Старом Кировске. В результате происшествия 8-летний школьник получил телесные повреждения.

В следственном комитете отметили, что жители домов на этой улице неоднократно жаловались на агрессивных бродячих собаках, однако мер по их отлову так и не было принято. В ходе разбирательств этот факт также будет проверен.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента и виновных лиц, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Отогнал сосед. В Омске стая собак набросилась на школьника в Старом Кировске
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Следственный комитет#Бродячие собаки#Собаки#Дети#Следком#Следователи#Бездомные собаки#Новости#Собака#Следствие#Укусила собака#Анастасия Баянова
Подпишитесь
4 млрд инвестиций. Пятизвездочную гостиницу в Омске построит Александр Антропенко
Вчера, 11:11
Землячка министра. Замом Наркевича в омском минздраве стала чиновница из Красноярска
Вчера, 14:46
Шок. В холоде, без еды. На границе Омск-Казахстан возникла очередь из-за нечищенной трассы
Сегодня, 06:13
Переговоры длились 7 минут. В новом году ОмГУ остался без коллективного договора
Сегодня, 06:25
Нарушение морали? В Омске после жалобы казаков отменили концерт Лолиты Милявской
Сегодня, 09:51