Омский следком возбудил уголовное дело после нападения собак на ребенка

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По предварительным данным, несколько собак напали на ребенка во дворе дома по адресу ул. Мельничная, 58в в Старом Кировске. В результате происшествия 8-летний школьник получил телесные повреждения.
В следственном комитете отметили, что жители домов на этой улице неоднократно жаловались на агрессивных бродячих собаках, однако мер по их отлову так и не было принято. В ходе разбирательств этот факт также будет проверен.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента и виновных лиц, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.