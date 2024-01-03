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Published Сегодня, 03:11

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Updated Сегодня, 03:23

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Ажиотаж на торгах. Магазин в омском поселке Карьер построит жительница Новосибирска

3 января 2024, 03:11
Фото: 1MI
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16 предпринимателей сразились на право построить магазин в омском поселке Карьер

Начальная цена, несмотря на большое количество участников, выросла только на 23 тысячи рублей.

Минимущества Омской области нашло арендатора для земельного участка площадью 1961 кв. м, расположенного в поселке Карьер на окраине Ленинского округа. Здесь предлагают магазин или торговый центр.

Участок заинтересовал большое количество участников: заявки поступили сразу от 16 индивидуальных предпринимателей. Однако особой борьбы между ними не развернулось. В итоге было сделано только три аукционных шага: начальная цена выросла на 23 тысячи рублей.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

За 275,4 тысячи рублей в год участок будет арендовать предпринимательница из Новосибирска — Мария Сухоревская. Договор аренды с ней заключат на 4 года и 10 месяцев.

ИП Сухоревская зарегистрировала еще в 2016 году. Жительнице Новосибирска принадлежат компании «Империя» (Покупка и продажа собственного недвижимого имущества), «Империя-Ритейл» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), «Империя М» (строительство жилых и нежилых зданий), а также восемь фирм по производству пива. Большинство компаний Сухоревской в 2022 году работало в убыток.

Компании, которыми владеет Мария СухоревскаяКомпании, которыми владеет Мария Сухоревская
Компании, которыми владеет Мария Сухоревская
Фото: Скриншот сервиса Компаниум
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#Бизнес#Омск#Новосибирск#Строительство#Магазин#Торги#Предприниматель#Торговый центр#Новости#Министерство имущественных отношений#Юлия Истомина
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