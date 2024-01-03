Ажиотаж на торгах. Магазин в омском поселке Карьер построит жительница Новосибирска

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Минимущества Омской области нашло арендатора для земельного участка площадью 1961 кв. м, расположенного в поселке Карьер на окраине Ленинского округа. Здесь предлагают магазин или торговый центр.
Участок заинтересовал большое количество участников: заявки поступили сразу от 16 индивидуальных предпринимателей. Однако особой борьбы между ними не развернулось. В итоге было сделано только три аукционных шага: начальная цена выросла на 23 тысячи рублей.
За 275,4 тысячи рублей в год участок будет арендовать предпринимательница из Новосибирска — Мария Сухоревская. Договор аренды с ней заключат на 4 года и 10 месяцев.
ИП Сухоревская зарегистрировала еще в 2016 году. Жительнице Новосибирска принадлежат компании «Империя» (Покупка и продажа собственного недвижимого имущества), «Империя-Ритейл» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), «Империя М» (строительство жилых и нежилых зданий), а также восемь фирм по производству пива. Большинство компаний Сухоревской в 2022 году работало в убыток.