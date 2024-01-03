Ажиотаж на торгах. Магазин в омском поселке Карьер построит жительница Новосибирска

ИП Сухоревская зарегистрировала еще в 2016 году. Жительнице Новосибирска принадлежат компании «Империя» (Покупка и продажа собственного недвижимого имущества), «Империя-Ритейл» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), «Империя М» (строительство жилых и нежилых зданий), а также восемь фирм по производству пива. Большинство компаний Сухоревской в 2022 году работало в убыток.