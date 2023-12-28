Скоро сдача. Омский ресторатор достраивает двухэтажный торговый центр на Фугенфирова

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
Городу55 стало известно, что проект завершения строительства торгового комплекса на улице Фугенфирова прошел экспертизу. Застройщиком объекта незавершенного строительства выступает омский ресторатор Олег Лобов.
Положительное заключение экспертизы предприниматель получил от ООО «Архстройэксперт». Над разработкой проектной документации трудился «Сибирский институт промышленного проектирования».
Стройка на пересечении улиц Фугенфирова и Дианова стартовала несколько лет назад. Местные жители долго гадали, когда завершат очередной долгострой и что же в нем разместится. В итоге по соседству с многоэтажным жилым домом откроют торговый комплекс с продовольственным магазином, именно таким и является предназначение земельного участка.
Первый этаж в ТК займет супермаркет «Магнит», а для помещения свободного назначения площадью 440 кв. м на втором этаже сейчас ищут покупателя. В объявлении говорится, что оно подходит под любой вид деятельности и есть возможность сделать ремонт под себя. Приобрести помещение можно за 44 млн рублей. Из объявления следует, что сдать торговый комплекс рассчитывают в декабре 2023 года.
Застройщик — Олег Лобов — известен в Омске как совладелец ресторана «У Пушкина» и бара «Пушка». В настоящий момент бизнесмену принадлежат компании «Интеллект», «Пивоварня Бравариус» и «Вал». Последняя фирма занимается арендой и лизингом машин и оборудования. Общая выручка компаний Лобова в 2022 году составила 134,2 млн рублей.