Скоро сдача. Омский ресторатор достраивает двухэтажный торговый центр на Фугенфирова

Первый этаж в ТК займет супермаркет «Магнит», а для помещения свободного назначения площадью 440 кв. м на втором этаже сейчас ищут покупателя. В объявлении говорится, что оно подходит под любой вид деятельности и есть возможность сделать ремонт под себя. Приобрести помещение можно за 44 млн рублей. Из объявления следует, что сдать торговый комплекс рассчитывают в декабре 2023 года.