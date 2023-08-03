Омский суд рассмотрит дело владельца квадроцикла, на котором девочке оторвало пальцы

27 июля 2022 года женщина арендовала для своей внучки квадроцикл в парке 300-летия Омска. Девочка каталась на нем вместе с сотрудником проката и в присутствии бабушки. Во время движения правая нога 5-летней омички попала во вращающийся механизм, из-за чего произошла техническая ампутация пальцев стопы.