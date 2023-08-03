Омский суд рассмотрит дело владельца квадроцикла, на котором девочке оторвало пальцы

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
27 июля 2022 года женщина арендовала для своей внучки квадроцикл в парке 300-летия Омска. Девочка каталась на нем вместе с сотрудником проката и в присутствии бабушки. Во время движения правая нога 5-летней омички попала во вращающийся механизм, из-за чего произошла техническая ампутация пальцев стопы.
По версии следствия, в происшествии виновен индивидуальный предприниматель, который оказывал услуги, не соответствующие требованиям безопасности. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Однако свою вину в произошедшем мужчина не признал.
Прокуратура Кировского округа г. Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ИП, теперь оно направится в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.