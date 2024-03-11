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Техобслуживание

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Март
Жительнице Омска пришлось дважды заплатить за один и тот же месяц «Омскгоргазу»
Кроме того, омичка заметила, что услуга подорожала на 12 рублей.
11 марта, 06:34
Февраль
Еще и техобслуживание. На недостроенный аэропорт в Федоровке потратят 820 тысяч
14 февраля, 09:47
Январь
Омичам объяснили, что делать, если «Горгаз» требует заключить договор на обслуживание
30 января, 04:43
Декабрь 2023
Оторвало руку. На птицефабрике в Омской области подросток стал инвалидом
Парень работал на трансформаторной ленте и, вероятно, нарушил технику безопасности.
27 декабря 2023, 08:58

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