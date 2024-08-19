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Пожары в Омской области

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Август
Потушили 62 пожара. В Омске в огне погибли два человека
Спасатели выезжали на вызовы всю неделю, из них 40 вызовов оказались ложными. Омичей просят не «баловаться», вызывая пожарных, ведь это может стоить человеческих жизней.
19 августа, 04:47
Июль
В ливень у МЧС не хватило воды при тушении пожара на Маркса — СМИ
17 июля, 11:19
Июнь
Огненное шоу. Рядом с пивным заводом в Омске выгорела фура с прицепом
Чтобы потушить пылающую машину, на место выезжали 12 человек.
19 июня, 13:05
Март
Огонь рядом. Эксперт заявил о серьезном риске лесных пожаров в мае в Омской области
22 марта, 07:10
Огонь схватил кровлю. В Омской области из-за печи загорелся сельский ФАП
В фельдешрско-акушерском пункте при этом никто не пострадал.
22 марта, 06:27
Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке
Государственный обвинитель не согласен с соответствующим решением суда, так собирается оспаривать приговор.
22 марта, 05:47
Дым заволок проход. В Омске при пожаре в малосемейке застряли три человека
Спасатели приехали и эвакуировали жителей дома, которые не смогли выбраться на улицу самостоятельно.
20 марта, 05:36
Тушили почти три часа. В Омской области с утра вспыхнул жилой дом
Здание сгорело не полностью, но были повреждены некоторые его части.
14 марта, 08:01
Срочно. На этом все. Мэр Называевска отделался штрафом за страшный пожар с погорельцами
Судебные тяжбы шли долго, обвиняемым несколько раз меняли меру пресечения, а Лупинос после инцидента даже вернул себе пост главы города.
12 марта, 09:43
Чуть не вспыхнул дом. В омской многоэтажке среди ночи загорелась покрышка
На тушение у МЧС ушло целых 40 минут, но огонь не распространился по дому.
11 марта, 08:47
Февраль
Белый комочек в копоти и дыме. Омские спасатели вытащили из пожара испуганную кошку
Домашний питомец был отдан хозяевам, которые позднее вернулись домой.
28 февраля, 08:37
Дым видел весь Амур. В Омске вспыхнул жилой двухэтажный дом
При пожаре никто не пострадал, но жилище полностью захватил огонь.
27 февраля, 11:59
Пассажирка на костылях. Стали известны подробности возгорания иномарки в Омске
Правоохранительные органы помогли пассажирке добраться до их служебной машины и согреться.
27 февраля, 10:01
Дым столбом. В Нефтяниках у «Кристалла» во время движения загорелась машина
Сотрудники ГИБДД рассказали, что произошло, и сообщили о количестве пострадавших.
27 февраля, 07:54
На Ленина в шоке. На центральной улице Омска вспыхнуло авто прямо во время движения
Пока неясно, из-за чего случилось возгорание, но пострадавших не было.
27 февраля, 06:24
Зарылся от страха в одеяло. Омские спасатели вытащили из горящего дома кота
Питомца удалось спасти, передать хозяевам и за короткое время потушить пожар.
23 февраля, 11:44
Ищут причину. Омские сотрудники МЧС всю ночь тушили пожар в женском монастыре
Огонь захватил трапезную монастыря и распространился на площади 450 кв м.
22 февраля, 09:49
Мужчина погиб, дети выбрались. В Омской области за сутки произошло сразу два пожара
19 февраля, 09:54
Охвачен огнем. В Амурском поселке загорелся грузовик у продуктового магазина
Спасатели не сообщают, пострадал ли кто-то при возгорании.
15 февраля, 06:30
Шок. Причины неизвестны. На омском Левобережье обрушилась крыша в здании СТО
Место происшествия уже осмотрели, под завалами никого не нашли.
8 февраля, 11:38

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