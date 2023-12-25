Неудачный день для фур. На трассе в Омской области столкнулись семь большегрузов

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Установлено, что массовое ДТП произошло сегодня днем на 500 километре автомобильной дороги Тюмень–Ишим-Омск, там столкнулись семь фур. В происшествии никто не пострадал.
По факту этой аварии Тюкалинская межрайонная прокуратура Омской области начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
После нее будут установлены причины произошедшего, дана оценка содержанию и обслуживанию указанной автомобильной дороги, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Сейчас движение на трассе восстановлено.
Напомним, что за сегодняшний день произошло сразу несколько аварий с участием фур. В одной из них пострадало два человека — водитель и пассажир, они были доставлены в медицинское учреждение.