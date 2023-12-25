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На трассе в Омской области семь фур не поделили дорогу и устроили массовое ДТП

Неудачный день для фур. На трассе в Омской области столкнулись семь большегрузов

25 декабря 2023, 13:40
Фото: Прокуратура Омской области

На трассе в Омской области семь фур не поделили дорогу и устроили массовое ДТП

По факту происшествия начала проверку Тюкалинская межрайонная прокуратура.

Установлено, что массовое ДТП произошло сегодня днем на 500 километре автомобильной дороги Тюмень–Ишим-Омск, там столкнулись семь фур. В происшествии никто не пострадал.

По факту этой аварии Тюкалинская межрайонная прокуратура Омской области начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

После нее будут установлены причины произошедшего, дана оценка содержанию и обслуживанию указанной автомобильной дороги, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Сейчас движение на трассе восстановлено.

Напомним, что за сегодняшний день произошло сразу несколько аварий с участием фур. В одной из них пострадало два человека — водитель и пассажир, они были доставлены в медицинское учреждение.

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#ДТП#Омск#Омская область#Массовое ДТП#Происшествие#ДТП с фурой#Новости#Фура#Фуры#Анастасия Баянова
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