Не рассчитал габариты. В центре Омска под метромостом застряла фура

Напомним, что еще одно происшествие с участием крупногабаритного транспорта произошло сегодня утром на дороге Называевск-Исилькуль. По предварительным данным, водитель КамАЗа перевозил кругляк хвойной породы и съехал в кювет, а весь груз повалился на кабину. После случившегося водитель и его пассажир были госпитализированы.