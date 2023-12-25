Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Омске под метромостом застряла фура

Не рассчитал габариты. В центре Омска под метромостом застряла фура

25 декабря 2023, 12:50
Фото: 1MI

В Омске под метромостом застряла фура

Происшествие случилось сегодня, 25 декабря, около 17:00.

Большегруз, застрявший под метромостом, на видео сняли очевидцы. Записи с места происшествия начали распространятся в омских пабликах, в частности, в сообществе «Инцидент Омск».

По видео можно понять, что водитель фуры не рассчитал допустимую высоту транспорта, способного пройти под мостом, и попал в «ловушку». От соприкосновения с основанием метромоста у большегруза сломался прицеп и просело дно.

«Большегруз застрял под метромостом. Будьте аккуратны», — написали омичи под публикацией.
Фото: Скриншот сообщества "Инцидент Омск"

Напомним, что еще одно происшествие с участием крупногабаритного транспорта произошло сегодня утром на дороге Называевск-Исилькуль. По предварительным данным, водитель КамАЗа перевозил кругляк хвойной породы и съехал в кювет, а весь груз повалился на кабину. После случившегося водитель и его пассажир были госпитализированы.

С пострадавшими. На омской трассе водителя фуры завалило партией бревен
Узнать подробнее
#Омск#Грузовые автомобили#Омская область#Грузовик#Новости#Большегруз#Фура#Грузовики#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Владельцы Омской области 2023
Сегодня, 09:50
На три строчки выше. Омская область попала в топ-40 итогового рейтинга регионов
Сегодня, 02:50
Не дожил до 102 лет. В Омске умер ветеран, сражавшийся в битве на Курской дуге
Сегодня, 03:18
Сбитые пешеходы и косули. Прорванные трубы. Мертвый младенец. Громкие темы недели
Вчера, 09:58
Не деревня и не дача. В Усть-Заостровке под Омском продают дом с панорамными окнами
Сегодня, 05:28
«Это сумасшедшее тепло». Омичей ждет экстремальное потепление перед Новым годом
Сегодня, 05:38