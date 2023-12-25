Не рассчитал габариты. В центре Омска под метромостом застряла фура

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Большегруз, застрявший под метромостом, на видео сняли очевидцы. Записи с места происшествия начали распространятся в омских пабликах, в частности, в сообществе «Инцидент Омск».
По видео можно понять, что водитель фуры не рассчитал допустимую высоту транспорта, способного пройти под мостом, и попал в «ловушку». От соприкосновения с основанием метромоста у большегруза сломался прицеп и просело дно.
«Большегруз застрял под метромостом. Будьте аккуратны», — написали омичи под публикацией.
Напомним, что еще одно происшествие с участием крупногабаритного транспорта произошло сегодня утром на дороге Называевск-Исилькуль. По предварительным данным, водитель КамАЗа перевозил кругляк хвойной породы и съехал в кювет, а весь груз повалился на кабину. После случившегося водитель и его пассажир были госпитализированы.