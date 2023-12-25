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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:10

На омской трассе водитель фуры оказался завален перевозимыми им бревнами

С пострадавшими. На омской трассе водителя фуры завалило партией бревен

25 декабря 2023, 08:07
Фото: УМВД РФ по Омской области

На омской трассе водитель фуры оказался завален перевозимыми им бревнами

Вместе с пассажиром он был отправлен по скорой в больницу.

Сегодня утром, 25 декабря, в Омской области произошла крупная авария с большегрузом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 08:55. ДТП случилось на дороге Называевск-Исилькуль.

По предварительным данным, мужчина 1963 года рождения двигался на КамАЗе. Он перевозил кругляк хвойной породы. В районе 14 километра водитель съехал в левый по ходу движения кювет, а весь груз повалился на кабину.

Фото: УМВД РФ по Омской области

По итогу водитель и его пассажир 1974 года рождения были госпитализированы. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. По факту случившегося проводится проверка.

Представители Госавтоинспекции отметили, что на дорогах из-за значительного потепления появился гололед. Водителей просят учитывать это и быть аккуратнее.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#ДТП с фурой#Авария с пострадавшими#Госавтоинспекция#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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