С пострадавшими. На омской трассе водителя фуры завалило партией бревен

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:10
Сегодня утром, 25 декабря, в Омской области произошла крупная авария с большегрузом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 08:55. ДТП случилось на дороге Называевск-Исилькуль.
По предварительным данным, мужчина 1963 года рождения двигался на КамАЗе. Он перевозил кругляк хвойной породы. В районе 14 километра водитель съехал в левый по ходу движения кювет, а весь груз повалился на кабину.
По итогу водитель и его пассажир 1974 года рождения были госпитализированы. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. По факту случившегося проводится проверка.
Представители Госавтоинспекции отметили, что на дорогах из-за значительного потепления появился гололед. Водителей просят учитывать это и быть аккуратнее.