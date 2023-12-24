Олени и пони. Омичей пригласили на зимнюю прогулку с необычными спутниками

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Telegram-канал «Городские парки Омска» анонсировал новый досуг для омичей — прогулки в компании необычных животных. Однако катания продлятся совсем недолго: с 30 декабря по 8 января. В эти дни омичи с 12:00 и до 20:00 могут оседлать пони или удобно устроиться в санях, запряженных оленями.
Кроме необычности, такая прогулка — хороший способ познакомиться ближе с северными оленями, получить новые впечатления и устроить небольшую фотосессию — на память. Во время прогулки омичей будут сопровождать опытные инструкторы.
«Не забудьте захватить теплую одежду и удобную обувь! Приглашаем всех любителей животных и тех, кто хочет добавить в свою жизнь зимнего волшебства!» — говорится в сообщении.
Стоимость проката на пони, верхом или в санках, составит 300 рублей. Стоимость проката на оленьей упряжке в санках немного выше — 400 рублей.