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Фейк

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2024
Омичей напугали сообщения о готовящихся нападениях на школы
30 сентября, 03:43
Неизвестные готовятся напасть на школы Омска: правда или фейк
24 сентября, 13:51
Лжеполицейские приходят к омичам в квартиры и грабят их: правда или фейк
12 сентября, 13:40
Омичей приглашают на сладкий фестиваль «Малиновый джем»: правда ли он будет
4 сентября, 15:38
В почтовые ящики омичей попадают пакетики с ядом: правда или фейк
22 августа, 13:25
Омичка, которую отправили в тюрьму за фейки о ВС РФ, попыталась обжаловать приговор
Омский областной суд рассмотрел апелляцию омички, которую приговорили к шести годам тюрьмы за фейки о российской армии.
7 августа, 11:34
Распространяла фейки. Омичка отправится в колонию за дискредитацию армии
31 июля, 06:25
Нет в стране. Омского экс-депутата Петренко осудили на 7 лет по делу о фейках
30 июля, 09:31
Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь
24 мая, 04:24
Несуществующие погибшие. В Омске полиция разоблачила фейк о ДТП
В интернете появилась информация о ДТП с участием пассажирской «ГАЗели». В пресс-службе региональной полиции ее опровергли.
22 января, 05:57
2023
Омские «ястребы», северные олени и «пропавшие» тигры. Омск в воскресенье
Последний день недели уже вот-вот завершится: самое время подвести итоги. Три «экологичные» новости этого дня — в подборке Города55.
24 декабря 2023, 14:01
Осторожно, фейк! Минприроды опровергло появление тигра в Омской области
Минприроды Омской области просит омичей верить и делиться только проверенной информацией — тигров в регионе точно нет.
24 декабря 2023, 08:07
В омском минздраве опровергли слухи о дефиците вакцины для детей
22 ноября 2023, 11:10
Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* доставили в омскую исправительную колонию № 6
25 сентября 2023, 05:14
Экстренное обращение Владимира Путина о всеобщей мобилизации оказалось фейком
6 июня 2023, 02:38
Омский Роспотребнадзор опроверг слухи о вспышке дифтерии
В ведомстве представили данные о заболеваемости за последние несколько лет.
4 мая 2023, 04:50
Омича оставили на свободе после публикации фейков об СВО
1 марта 2023, 11:12
2022
В омской полиции опровергли информацию из социальных сетей
27 октября 2022, 10:36
Мошенники от имени мэра Омска попросили денег на благоустройство парка
31 августа 2022, 05:39
Омского депутата Петренко объявили в розыск по делу о фейках
10 августа 2022, 05:58

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