Осторожно, фейк! Минприроды опровергло появление тигра в Омской области

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В последнее время интерес к животному миру Омской области возрос до небывалых значений: кроме косуль, стали появляться сообщения о пингвинах в Нововаршавке и тиграх в Исилькуле.
Однако, не всей информации стоит верить — управление охраны и использования животного мира Минприроды Омской области в своем Telegram-канале прокомментировала видео о поимке тигра в Омской области.
«Случай поимкой тигра действительно был, только не в Омской области, а в Приморском крае на Дальнем Востоке России!
Сотрудники Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края в ночь на 2 марта отловили тигра, поедавшего собак в д. Знаменка Пожарского района Приморского края» — говорится в сообщении.
Умный и хитрый зверь терроризировал деревню полтора года — охотился на собак, но на людей не покушался и виртуозно избегал охотников, но все же попался. После осмотра в реабилитационном центре, полосатого дебошира выпустили в малонаселенной местности, где у него не будет конкурентов.