Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Появление тигра в Омской области оказалось фейком

Осторожно, фейк! Минприроды опровергло появление тигра в Омской области

24 декабря 2023, 08:07
Фото: 1MI

Появление тигра в Омской области оказалось фейком

Минприроды Омской области просит омичей верить и делиться только проверенной информацией — тигров в регионе точно нет.

В последнее время интерес к животному миру Омской области возрос до небывалых значений: кроме косуль, стали появляться сообщения о пингвинах в Нововаршавке и тиграх в Исилькуле.

Однако, не всей информации стоит верить — управление охраны и использования животного мира Минприроды Омской области в своем Telegram-канале прокомментировала видео о поимке тигра в Омской области.

«Случай поимкой тигра действительно был, только не в Омской области, а в Приморском крае на Дальнем Востоке России!
Сотрудники Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края в ночь на 2 марта отловили тигра, поедавшего собак в д. Знаменка Пожарского района Приморского края» — говорится в сообщении.

Умный и хитрый зверь терроризировал деревню полтора года — охотился на собак, но на людей не покушался и виртуозно избегал охотников, но все же попался. После осмотра в реабилитационном центре, полосатого дебошира выпустили в малонаселенной местности, где у него не будет конкурентов.

В омском минздраве опровергли слухи о дефиците вакцины для детей
Узнать подробнее
#Омск#Минприроды#Новости#Тигр#Фейк#Илья Скобин
Подпишитесь
Увеличится с 1 января. Сколько в 2024 году составит МРОТ в Омской области
Вчера, 03:59
Госэкспертиза снова пройдена. В Омске одобрили проект строительства гидроузла
Вчера, 07:19
Ледяная сказка. Губернатор открыл пятый «Зимний Любинский»
Сегодня, 05:28
Проверки пройдены. Первую летную «Ангару» отправили из Омска на космодром Восточный
Вчера, 12:35
Заморозки под елку. Мощное похолодание придет в Омск на новогоднюю ночь
Сегодня, 03:40
Пешеходы рискуют. В ГАИ Омской области подвели итоги субботы
Сегодня, 04:27