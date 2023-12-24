Сталь оказалась тверже. «Металлург Мг» обошел омских «ястребов»

Во втором периоде омичи играли в меньшинстве, чем и воспользовались соперники: Максим Карпов вернул преимущество «Металлурга». Последовавшие позже контратаки ни к чему не привели — второй период завершился на счете 1:2 в пользу магнитогорцев.