Сталь оказалась тверже. «Металлург Мг» обошел омских «ястребов»

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Счет игры открыл «Металлург»: в первом периоде ворота ястребов поразил Даниил Вовченко. Спустя некоторое время «Авангард» смог установить паритет — Михаил Беляев открыл счет хозяев льда.
Во втором периоде омичи играли в меньшинстве, чем и воспользовались соперники: Максим Карпов вернул преимущество «Металлурга». Последовавшие позже контратаки ни к чему не привели — второй период завершился на счете 1:2 в пользу магнитогорцев.
Третий период для «ястребов» вновь начался в меньшинстве, однако гостям никак не удавалось реализовать преимущество. Позже «лисы» исправили это недоразумение: воспользовавшись ошибкой «Авангарда», Люк Джонсон отправил еще одну шайбу в ворота омичей. Автором последней шайбы «ястребов» в этом матче стал Игорь Гераськин.
Следующая игра «Авангарда» состоится 26 декабря: «ястребам» предстоит сразиться с «Сибирью».