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Омский «Авангард» уступил победу магнитогорскому «Металлургу»

Сталь оказалась тверже. «Металлург Мг» обошел омских «ястребов»

24 декабря 2023, 13:32
Фото: ХК «Авангард»

Омский «Авангард» уступил победу магнитогорскому «Металлургу»

Напряженная схватка завершилась не в пользу «Авангарда». 2:3 — победа осталась за гостями.

Счет игры открыл «Металлург»: в первом периоде ворота ястребов поразил Даниил Вовченко. Спустя некоторое время «Авангард» смог установить паритет — Михаил Беляев открыл счет хозяев льда.

Во втором периоде омичи играли в меньшинстве, чем и воспользовались соперники: Максим Карпов вернул преимущество «Металлурга». Последовавшие позже контратаки ни к чему не привели — второй период завершился на счете 1:2 в пользу магнитогорцев.

Третий период для «ястребов» вновь начался в меньшинстве, однако гостям никак не удавалось реализовать преимущество. Позже «лисы» исправили это недоразумение: воспользовавшись ошибкой «Авангарда», Люк Джонсон отправил еще одну шайбу в ворота омичей. Автором последней шайбы «ястребов» в этом матче стал Игорь Гераськин.

Следующая игра «Авангарда» состоится 26 декабря: «ястребам» предстоит сразиться с «Сибирью».

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#Спорт#Авангард#Новости#Гости#Ястребы#Илья Скобин#Металлург Мг
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