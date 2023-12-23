Первая летная «Ангара», предновогодние пробки и кипяток во дворе. Омск в субботу

В преддверии Нового года в пробках омичам приходится стоять не только в час пик, но и по выходным в дневное время. Сегодня заторы на дорогах наблюдались в Центральном и Кировском округах. На Левобережье затрудненным движение было на пути к торговым центрам — «Меге», «Континенту». К заторам также привели и аварии, случившиеся на Ленинградском мосту, улицах Масленникова, Конева и Волгоградской.