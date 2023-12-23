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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Первая летная «Ангара», предновогодние пробки и кипяток во дворе. Омск в субботу

Первая летная «Ангара», предновогодние пробки и кипяток во дворе. Омск в субботу

23 декабря 2023, 13:39
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Первая ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Восточный

Сегодня состоялась отправка на космодром первой летной ракеты «Ангара» омской сборки. Основная площадка по производству ракет «Ангара» — омский завод «Полет». Первая летная «Ангара» прошла финальные контрольные испытания, поэтому сейчас ракета готова к отправке на космодром, где произойдет подготовка к первому пуску. Губернатор Омской области назвал этот момент историческим.

Проверки пройдены. Первую летную «Ангару» отправили из Омска на космодром Восточный
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Новость №2. Аварии в разных частях Омска привели к пробкам в субботний день

В преддверии Нового года в пробках омичам приходится стоять не только в час пик, но и по выходным в дневное время. Сегодня заторы на дорогах наблюдались в Центральном и Кировском округах. На Левобережье затрудненным движение было на пути к торговым центрам — «Меге», «Континенту». К заторам также привели и аварии, случившиеся на Ленинградском мосту, улицах Масленникова, Конева и Волгоградской.

Предновогодняя суета. В выходной день на дорогах Омска образовались серьезные заторы
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Новость №3. Спустя пять дней во дворе на 17-й Рабочей смогли устранить коммунальную аварию

Жители Октябрьского округа сообщили об «озере» кипятка, появившемся возле дома на 17-й Рабочей. Авария произошла еще в начале недели, но никто не торопился устранять повреждение. После жалоб в соцсетях сотрудники «Тепловой компании» вечером 22 декабря все-таки отправились на место аварии на теплотрассе. Чтобы предотвратить дальнейшее развитие аварийной ситуации, из работы больше чем на 8 часов вывели трубопровод тепловых сетей по адресу: ул. 2 Железнодорожная, 1а — 17 Рабочая, 110. К утру субботы повреждение устранили, воду откачали и восстановили теплоснабжение у отключенных от него объектов.

Вода подступила к подъезду. В Омске двор на 17-й Рабочей пять дней заливало кипятком
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