Проверки пройдены. Первую летную «Ангару» отправили из Омска на космодром Восточный

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В пресс-службе облправительства сообщили об отправке на космодром Восточный первой летной ракеты «Ангара» омской сборки. Основная площадка по производству ракет «Ангара» — омское производственное объединение «Полет». Здесь же находилась контрольно-испытательная станция, где проводились приемо-сдаточные испытания.
После успешно пройденных финальных контрольных испытаний «Ангара» стала готова к отправке на космодром для подготовки к первому пуску. На стартовом комплексе для ракет-носителей семейства «Ангара» подошли к завершению испытания с полноразмерным макетом ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» под названием «Ангара-НЖ».
При вводе в регулярную эксплуатацию ракетного комплекса «Ангара» Россия сможет запускать космические аппараты всех типов со своей территории. Добавим, что в церемонии отправки первой летной ракеты на космодром поучаствовал губернатор Виталий Хоценко. Он назвал этот момент историческим, подтверждающим космическую мощь страны.