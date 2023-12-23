Проверки пройдены. Первую летную «Ангару» отправили из Омска на космодром Восточный

После успешно пройденных финальных контрольных испытаний «Ангара» стала готова к отправке на космодром для подготовки к первому пуску. На стартовом комплексе для ракет-носителей семейства «Ангара» подошли к завершению испытания с полноразмерным макетом ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» под названием «Ангара-НЖ».