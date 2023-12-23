Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Из Омска на космодром Восточный отправили первую летную «Ангару»

Проверки пройдены. Первую летную «Ангару» отправили из Омска на космодром Восточный

23 декабря 2023, 12:35
Фото: Роскосмос

Из Омска на космодром Восточный отправили первую летную «Ангару»

Электрические проверки ракеты проходили на контрольно-испытательной станции омского предприятия «Полет».

В пресс-службе облправительства сообщили об отправке на космодром Восточный первой летной ракеты «Ангара» омской сборки. Основная площадка по производству ракет «Ангара» — омское производственное объединение «Полет». Здесь же находилась контрольно-испытательная станция, где проводились приемо-сдаточные испытания.

После успешно пройденных финальных контрольных испытаний «Ангара» стала готова к отправке на космодром для подготовки к первому пуску. На стартовом комплексе для ракет-носителей семейства «Ангара» подошли к завершению испытания с полноразмерным макетом ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» под названием «Ангара-НЖ».

Фото: Роскосмос

При вводе в регулярную эксплуатацию ракетного комплекса «Ангара» Россия сможет запускать космические аппараты всех типов со своей территории. Добавим, что в церемонии отправки первой летной ракеты на космодром поучаствовал губернатор Виталий Хоценко. Он назвал этот момент историческим, подтверждающим космическую мощь страны.

Чарующая «Ангара». Путин посмотрел стенд Омской области на выставке «Россия» в Москве
Узнать подробнее
#Космос#Омск#Производство#Новости#ПО "Полет"#Ангара#Полет#Юлия Истомина#Космодром Восточный
Подпишитесь
Увеличится с 1 января. Сколько в 2024 году составит МРОТ в Омской области
Сегодня, 03:59
Госэкспертиза снова пройдена. В Омске одобрили проект строительства гидроузла
Сегодня, 07:19
Подешевел на 30 млн. Для торгового комплекса на Левобережье Омска ищут покупателя
Сегодня, 09:12
Начнется с дождя. В Омской области в последнюю неделю 2023 года потеплеет до +1
Сегодня, 06:37
Закупились автобусами. Третий маршрут возвращается к прежней схеме движения в Омске
Сегодня, 04:50