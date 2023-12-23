Предновогодняя суета. В выходной день на дорогах Омска образовались серьезные заторы

Омск погружается в предновогодние пробки. В субботу, днем, серьезные заторы на дорогах наблюдаются и в Центральном, и в Кировском округах. Причиной этого, помимо подготовки к Новому году, а следовательно и увеличившегося количества транспорта на дорогах, стали аварии.