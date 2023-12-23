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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

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Предновогодняя суета. В выходной день на дорогах Омска образовались серьезные заторы

23 декабря 2023, 10:48
Фото: Midjourney
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Омичи в выходной встали в пробки из-за нескольких аварий

Наибольшее количество ДТП наблюдается в Центральном и Кировском округах.

Омск погружается в предновогодние пробки. В субботу, днем, серьезные заторы на дорогах наблюдаются и в Центральном, и в Кировском округах. Причиной этого, помимо подготовки к Новому году, а следовательно и увеличившегося количества транспорта на дорогах, стали аварии.

Одно ДТП, например, произошло в правом ряду на въезде на Ленинградский мост. Еще две аварии случились на улице Масленникова, из-за чего затрудненным стал проезд к Иртышской набережной.

Не обошлось без аварий и на Левобережье: а именно на улице Конева и на улице Волгоградская. Плотно транспорт стоит на пути к торговым центрам — «Меге», «Континенту», «Торговому городу».

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Скриншот
Фото: Яндекс Пробки

В целом же на момент публикации материала, по данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная ситуация в Омске оценивается в четыре балла.

Напомним, что в 8-балльные пробки город погружался в четверг, 21 декабря. Тогда негативно на ситуацию на дорогах повлияли метель и неубранный снег.

«Выпал снег, и все забыли, как ехать?»: Омск с утра встал в 8-балльные пробки
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#Общество#ДТП#Дороги#Пробки#Омск#Аварии#Новости#Затор на дороге#Юлия Истомина#Новый год 2024
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