Предновогодняя суета. В выходной день на дорогах Омска образовались серьезные заторы

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Омск погружается в предновогодние пробки. В субботу, днем, серьезные заторы на дорогах наблюдаются и в Центральном, и в Кировском округах. Причиной этого, помимо подготовки к Новому году, а следовательно и увеличившегося количества транспорта на дорогах, стали аварии.
Одно ДТП, например, произошло в правом ряду на въезде на Ленинградский мост. Еще две аварии случились на улице Масленникова, из-за чего затрудненным стал проезд к Иртышской набережной.
Не обошлось без аварий и на Левобережье: а именно на улице Конева и на улице Волгоградская. Плотно транспорт стоит на пути к торговым центрам — «Меге», «Континенту», «Торговому городу».
В целом же на момент публикации материала, по данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная ситуация в Омске оценивается в четыре балла.
Напомним, что в 8-балльные пробки город погружался в четверг, 21 декабря. Тогда негативно на ситуацию на дорогах повлияли метель и неубранный снег.