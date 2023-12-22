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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

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Лучшие бомбоубежища, спасение косули и аномально теплый день. Омск в пятницу

22 декабря 2023, 15:27
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Мэрия организовала конкурс на лучшую организацию бомбоубежищ

Это своеобразное состязание проводят ежегодно. Объекты разграничивают по виду вместительности. В уходящем году к конкурсу отлично подготовились ОАО «РЖД», ОАО «Омский аэропорт», АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения», ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» и Омское моторостроительное объединение имени П. И. Баранова. Их бомбоубежища признаны лучшими, однако попасть туда могут не все омичи.

Без сырости и коррозии. Омская мэрия озвучила лучшие бомбоубежища города за 2023 год
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Новость № 2. В Омске спасли застрявшую косулю

История со счастливым финалом произошла в Кировском округе. Героями и спасителями дикого животного стали представители Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны увидели косулю в заборе. По всей видимости, она хотела пройти между металлическими прутьями, но идея провалилась. По итогу для нее все закончилось хорошо. Росгвардейцы действовали аккуратно, когда вытаскивали животное из забора. После осмотра косуля была отпущена в лес.

Застряла между прутьями. Омские росгвардейцы спасли косулю
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Новость № 3. Сегодняшний день зимнего солнцестояния стал самым теплым за 120 лет

Декабрь продолжает впечатлять жителей Омской области температурными «изысками». После 45-градусных морозов в регионе установились непривычно теплые для зимы дни. На этот раз воздух прогрелся до +3 градусов в черте Омска. По сообщению Обь-Иртышского УГМС, с 1900 года этот день стал самым теплым в истории метеорологических наблюдений. Однако привыкать к плюсовой температуре не стоит, потому что на грядущих выходных азиатский антициклон принесет в Омскую область похолодание.

Впервые за 120 лет. В Омске побит температурный максимум в день зимнего солнцестояния
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