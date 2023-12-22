Лучшие бомбоубежища, спасение косули и аномально теплый день. Омск в пятницу

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
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Updated Сегодня, 15:30
Это своеобразное состязание проводят ежегодно. Объекты разграничивают по виду вместительности. В уходящем году к конкурсу отлично подготовились ОАО «РЖД», ОАО «Омский аэропорт», АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения», ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» и Омское моторостроительное объединение имени П. И. Баранова. Их бомбоубежища признаны лучшими, однако попасть туда могут не все омичи.
История со счастливым финалом произошла в Кировском округе. Героями и спасителями дикого животного стали представители Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны увидели косулю в заборе. По всей видимости, она хотела пройти между металлическими прутьями, но идея провалилась. По итогу для нее все закончилось хорошо. Росгвардейцы действовали аккуратно, когда вытаскивали животное из забора. После осмотра косуля была отпущена в лес.
Декабрь продолжает впечатлять жителей Омской области температурными «изысками». После 45-градусных морозов в регионе установились непривычно теплые для зимы дни. На этот раз воздух прогрелся до +3 градусов в черте Омска. По сообщению Обь-Иртышского УГМС, с 1900 года этот день стал самым теплым в истории метеорологических наблюдений. Однако привыкать к плюсовой температуре не стоит, потому что на грядущих выходных азиатский антициклон принесет в Омскую область похолодание.