Лучшие бомбоубежища, спасение косули и аномально теплый день. Омск в пятницу

Декабрь продолжает впечатлять жителей Омской области температурными «изысками». После 45-градусных морозов в регионе установились непривычно теплые для зимы дни. На этот раз воздух прогрелся до +3 градусов в черте Омска. По сообщению Обь-Иртышского УГМС, с 1900 года этот день стал самым теплым в истории метеорологических наблюдений. Однако привыкать к плюсовой температуре не стоит, потому что на грядущих выходных азиатский антициклон принесет в Омскую область похолодание.