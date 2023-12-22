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Бомбоубежище

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2023
Лучшие бомбоубежища, спасение косули и аномально теплый день. Омск в пятницу
22 декабря 2023, 15:27
Без сырости и коррозии. Омская мэрия озвучила лучшие бомбоубежища города за 2023 год
22 декабря 2023, 14:55
Омский депутат Васильев все еще не передал землю под детсад рядом с Зеленым островом
8 ноября 2023, 03:25
В подвале омской инфекционной больницы хотят оборудовать бомбоубежище
23 июня 2023, 07:06
2022
Где ближайшее бомбоубежище в Омске?
13 октября 2022, 09:27
Бомбоубежища, новые назначения в правительстве и снова про призыв. Омск в среду
28 сентября 2022, 14:08
В Омске начали готовить бомбоубежища прямо в жилых многоэтажках
28 сентября 2022, 09:40

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