Впервые за 120 лет. В Омске побит температурный максимум в день зимнего солнцестояния

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В Обь-Иртышском УГМС оценили погодные условия, которые установились на территории Омской области. Сегодня, 22 декабря, максимальная температура воздуха днем составила +4 градуса.
К слову, сегодня день зимнего солнцестояния. Это был самый короткий световой день, Солнце поднялось на наименьшую высоту над горизонтом. Как оказалось, в 2023 году побит 120-летний температурный рекорд этого дня.
В 1982 году максимальная температура воздуха составляла +2 градуса в Омске. Сегодня же метеорологи фиксировали повышение в городе до +3 градусов. Отметим, что наблюдения за температурой ведутся с 1900 года.
Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко рассказала, что в предстоящие выходные на погодные условия в регионе будет влиять азиатский антициклон. С его приходом в Омской области похолодает.
Завтра, 23 декабря, ночью ожидается -1… -6 градусов, при прояснении -11. Днем термометр покажет 0… -5 градусов. В ночь с 23 на 24 декабря похолодает до -5… -10 градусов, местами до -15. В светлое время суток будет -2… -7 градусов. Без осадков, но в субботу возможен туман и изморозь, а на дорогах гололедица.