Впервые за 120 лет. В Омске побит температурный максимум в день зимнего солнцестояния

Завтра, 23 декабря, ночью ожидается -1… -6 градусов, при прояснении -11. Днем термометр покажет 0… -5 градусов. В ночь с 23 на 24 декабря похолодает до -5… -10 градусов, местами до -15. В светлое время суток будет -2… -7 градусов. Без осадков, но в субботу возможен туман и изморозь, а на дорогах гололедица.