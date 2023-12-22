Без сырости и коррозии. Омская мэрия озвучила лучшие бомбоубежища города за 2023 год

Отметим, что бомбоубежища в черте города предназначены для сотрудников непрерывных производств. Собственно, на территории этих предприятий и строятся места для укрытия. Остальные жители эвакуируются в случае чего в безопасные районы на территории региона. Правда, точной информации, например, адреса или количества бомбоубежищ узнать не получится. В министерстве региональной безопасности сообщили «Новому Омску», что это закрытые данные.