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иллюстрация

Без сырости и коррозии. Омская мэрия озвучила лучшие бомбоубежища города за 2023 год

22 декабря 2023, 14:55
Фото: Город55
иллюстрация

Омская мэрия озвучила список лучших бомбоубежищ города за 2023 год

Правда, туда могут попасть только работники определенных предприятий.

Администрация Омска опубликовала постановление об итогах ежегодного просмотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны. Объекты причисляли к двум группам с учетом вместительности.

Так, в категории бомбоубежищ, куда могут поместиться от 151 до 600 человек, организаторы выделили две точки омского филиала ОАО «РЖД» и защитное место ОАО «Омский аэропорт».

В 2023 году лидером среди бомбоубежищ вместимостью от 601 до 1200 человек признан объект АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения». Второе место в этой категории присудили месту, подготовленному ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики». В тройку лучших здесь вошло также бомбоубежище Омского моторостроительного объединения имени П. И. Баранова.

Состояние бомбоубежищ в рамках этого конкурса должно соответствовать нескольким критериям для победы. В этом числе исправные оборудование для жизнеобеспечения в автономном режиме, измерительные приборы, огнетушители и телефонная связь с пунктом управления.

Снять с конкурса бомбоубежище могут из-за его плохой герметичности. «Минусами» также являются неисправные двери, противовзрывные устройства, сырость внутри, коррозия на воздухоотводах. Кроме того, в подобных местах должны быть теплоизолированные емкости с запасом воды, исправные объекты санузла.

Отметим, что бомбоубежища в черте города предназначены для сотрудников непрерывных производств. Собственно, на территории этих предприятий и строятся места для укрытия. Остальные жители эвакуируются в случае чего в безопасные районы на территории региона. Правда, точной информации, например, адреса или количества бомбоубежищ узнать не получится. В министерстве региональной безопасности сообщили «Новому Омску», что это закрытые данные.

В подвале омской инфекционной больницы хотят оборудовать бомбоубежище
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#Общество#Омск#Омская область#Конкурс#Новости#Постановление#Бомбоубежище#Алина Ясинская
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