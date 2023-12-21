Километровые пробки, цена оливье и опасная инфекция. Омск сегодня

Стало известно, что в 2023 году в регионе случился циклический подъем заболеваемости коклюшем. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. С начала 2023 года же на территории региона выявили 304 случая коклюша, из этого числа 97,4% заболевших оказались детьми (296 человек), взрослых — лишь 2,6% (8 человек). Отмечается, что инфекция наиболее опасна для детей младшего возраста, в том числе новорожденных. Сейчас ситуация находится на контроле.