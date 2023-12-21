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Иллюстраиця

Километровые пробки, цена оливье и опасная инфекция. Омск сегодня

21 декабря 2023, 15:12
Фото: Город55
Иллюстраиця
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске во время метели образовались 8-балльные пробки

Сегодня из-за снегопада на городских дорогах образовались 8-балльные пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс Пробки», заторы наблюдались практически на всех основных магистралях. Так, например, наиболее плотное движение было на улицах Красный Путь, Орджоникидзе, Герцена, Фрунзе, Ленина, проспекте Маркса, улицах Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной.

«Выпал снег, и все забыли, как ехать?»: Омск с утра встал в 8-балльные пробки
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Новость №2. Омичам рассказали, во сколько обойдется приготовление оливье в 2023 году

Статистики рассчитали сумму, которая уйдет на приготовление салата, для всех регионов России. Омская область находится на втором месте с конца по дороговизне салата в Сибирском Федеральном округе. Жители региона смогут приготовить традиционное новогоднее блюдо за 186 рублей. Кроме того, известна и цена «необычных» вариантов излюбленного блюда. Так, например, оливье с рыбой обойдется омичам в 559 рублей за 800 грамм, а вегетарианский — в 156 рублей.

Аналитики рассчитали, во сколько омичам обойдется главный новогодний салат — оливье
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Новость №3. Омичей предупредили о нашествии опасной инфекции

Стало известно, что в 2023 году в регионе случился циклический подъем заболеваемости коклюшем. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. С начала 2023 года же на территории региона выявили 304 случая коклюша, из этого числа 97,4% заболевших оказались детьми (296 человек), взрослых — лишь 2,6% (8 человек). Отмечается, что инфекция наиболее опасна для детей младшего возраста, в том числе новорожденных. Сейчас ситуация находится на контроле.

Возвращается каждые 3-5 лет. В Омской области зафиксировали вспышку опасной инфекции
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