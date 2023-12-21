Возвращается каждые 3-5 лет. В Омской области зафиксировали вспышку опасной инфекции

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Подъем заболеваемости наблюдается не только в Омске, но и в других регионах РФ и носит циклический характер. Инфекция напоминает о себе каждые 3-5 лет, последний скачок был зафиксирован в 2018–2019 годах, тогда в Омской области зарегистрировали 156 и 177 случаев соответственно.
С начала 2023 года же на территории региона выявили 304 случая коклюша, показатель заболеваемости составил 16,17 на 100 тыс. населения. Из этого числа 97,4% заболевших оказались детьми (296 человек), взрослых — лишь 2,6% (8 человек).
Отмечается, что инфекция наиболее опасна для детей младшего возраста, в том числе новорожденных. Она может вызвать у ребенка нарушения в дыхательной и нервной системе. Вакцинация против коклюша проводится детям в возрасте от 3 до 6 месяцев, а ревакцинация — в 18 месяцев.
В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риск заражения коклюшем. Для этого нужно соблюдать простые правила:
Ситуация находится, а контроле Роспотребнадзора. В управлении также призывают не заниматься самолечением и всегда говорить лечащему врачу о симптомах заболевания, одним из них является продолжительный кашель.