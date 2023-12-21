Возвращается каждые 3-5 лет. В Омской области зафиксировали вспышку опасной инфекции

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Подъем заболеваемости наблюдается не только в Омске, но и в других регионах РФ и носит циклический характер. Инфекция напоминает о себе каждые 3-5 лет, последний скачок был зафиксирован в 2018–2019 годах, тогда в Омской области зарегистрировали 156 и 177 случаев соответственно.