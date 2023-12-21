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Возвращается каждые 3-5 лет. В Омской области зафиксировали вспышку опасной инфекции

21 декабря 2023, 11:12
Фото: Midjourney
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Омичей предупредили о нашествии опасной инфекции

В 2023 году в регионе случился циклический подъем заболеваемости коклюшем.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Подъем заболеваемости наблюдается не только в Омске, но и в других регионах РФ и носит циклический характер. Инфекция напоминает о себе каждые 3-5 лет, последний скачок был зафиксирован в 2018–2019 годах, тогда в Омской области зарегистрировали 156 и 177 случаев соответственно.

С начала 2023 года же на территории региона выявили 304 случая коклюша, показатель заболеваемости составил 16,17 на 100 тыс. населения. Из этого числа 97,4% заболевших оказались детьми (296 человек), взрослых — лишь 2,6% (8 человек).

Отмечается, что инфекция наиболее опасна для детей младшего возраста, в том числе новорожденных. Она может вызвать у ребенка нарушения в дыхательной и нервной системе. Вакцинация против коклюша проводится детям в возрасте от 3 до 6 месяцев, а ревакцинация — в 18 месяцев.

В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риск заражения коклюшем. Для этого нужно соблюдать простые правила:

  • ограничить посещение массовых мероприятий;
  • проводить влажную уборку, а также частое проветривание;
  • обращаться за медицинской помощью к специалистам при первых признаках заболевания и не заниматься самолечением;
  • не отправлять больных детей в организованные коллективы.

Ситуация находится, а контроле Роспотребнадзора. В управлении также призывают не заниматься самолечением и всегда говорить лечащему врачу о симптомах заболевания, одним из них является продолжительный кашель.

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#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Болезнь#Новости#Заражение#Болезни#Управление Роспотребнадзора#Анастасия Баянова#Коколюш#Болеть
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