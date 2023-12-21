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Аналитики рассчитали, во сколько омичам обойдется главный новогодний салат — оливье

21 декабря 2023, 09:18
Фото: Midjourney
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Омичам рассказали, во сколько обойдется приготовление оливье в 2023 году

Индекс «оливье» составили в Центре стратегических разработок.

Статистики рассчитали сумму, которая уйдет на приготовление салата, для всех регионов России и пришли к выводу, что самый дорогой оливье получится в Чукотском автономном округе. Там на продукты придется потратить около 478 рублей. Самый дешевый же будет в Республике Мордовия — около 161 рубля.

Среди регионов Сибирского федерального округа, Омская область находится на втором месте с конца по дороговизне салата. Жители региона смогут приготовить традиционное новогоднее блюдо за 186 рублей, ниже индекс только в Кемеровской области (185 рублей). В соседнем Новосибирске же на приготовление уйдет 192 рубля.

Аналитики рассчитывали стоимость оливье, исходя из порции 200 грамм на человека. Предполагается, что для среднестатистической семьи из 3-4 человек нужно приготовить 800 грамм салата — именно такого объема будет достаточно в полной мере.

Кроме того, известна и цена «необычных» вариантов излюбленного блюда. Так, например, оливье с рыбой обойдется омичам в 559 рублей за 800 грамм, а вегетарианский — в 156 рублей.

Готовьте кошелек. Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Омской области
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#Омск#Омская область#Новогодняя ночь#Продукты питания#Пищевые продукты#Продукты#Новости#Анастасия Баянова#Новогодние праздники#Оливье
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