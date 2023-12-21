Аналитики рассчитали, во сколько омичам обойдется главный новогодний салат — оливье

Статистики рассчитали сумму, которая уйдет на приготовление салата, для всех регионов России и пришли к выводу, что самый дорогой оливье получится в Чукотском автономном округе. Там на продукты придется потратить около 478 рублей. Самый дешевый же будет в Республике Мордовия — около 161 рубля.