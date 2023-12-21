Аналитики рассчитали, во сколько омичам обойдется главный новогодний салат — оливье

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Статистики рассчитали сумму, которая уйдет на приготовление салата, для всех регионов России и пришли к выводу, что самый дорогой оливье получится в Чукотском автономном округе. Там на продукты придется потратить около 478 рублей. Самый дешевый же будет в Республике Мордовия — около 161 рубля.
Среди регионов Сибирского федерального округа, Омская область находится на втором месте с конца по дороговизне салата. Жители региона смогут приготовить традиционное новогоднее блюдо за 186 рублей, ниже индекс только в Кемеровской области (185 рублей). В соседнем Новосибирске же на приготовление уйдет 192 рубля.
Аналитики рассчитывали стоимость оливье, исходя из порции 200 грамм на человека. Предполагается, что для среднестатистической семьи из 3-4 человек нужно приготовить 800 грамм салата — именно такого объема будет достаточно в полной мере.
Кроме того, известна и цена «необычных» вариантов излюбленного блюда. Так, например, оливье с рыбой обойдется омичам в 559 рублей за 800 грамм, а вегетарианский — в 156 рублей.