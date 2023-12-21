«Выпал снег, и все забыли, как ехать?». Омск с утра встал в 8-балльные пробки

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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В Омске сегодня, 21 декабря, на дорогах образовались 8-балльные пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс Пробки», заторы наблюдаются практически на всех основных магистралях.
Наиболее плотное движение на улицах Красный Путь, Орджоникидзе, Герцена, Фрунзе, Ленина, проспекте Маркса, улицах Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной. На Левобережье пробки образовались на улицах Конева, 3-й Енисейской.
В сервисе 2Gis омичи оставляют комментарии о сложившейся ситуации на дороге. Вот некоторые из них:
«Выпал снег, и все забыли, как ехать?»
«Давайте уже реально на метро скинемся.»
«Что будет за 2-3 дня до Нового года?»
«Внук родился в пробке, можно поздравлять.»
Отметим, что вчера утром Омск также встал в 7-балльные пробки в утренний час пик.