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Иллюстрация

«Выпал снег, и все забыли, как ехать?». Омск с утра встал в 8-балльные пробки

21 декабря 2023, 03:49
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске во время метели образовались 8-балльные пробки

Основные магистрали в навигационном сервисе окрасились в бордовый цвет.

В Омске сегодня, 21 декабря, на дорогах образовались 8-балльные пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс Пробки», заторы наблюдаются практически на всех основных магистралях.

Наиболее плотное движение на улицах Красный Путь, Орджоникидзе, Герцена, Фрунзе, Ленина, проспекте Маркса, улицах Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной. На Левобережье пробки образовались на улицах Конева, 3-й Енисейской.

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Скриншот
Фото: Яндекс Пробки

В сервисе 2Gis омичи оставляют комментарии о сложившейся ситуации на дороге. Вот некоторые из них:

«Выпал снег, и все забыли, как ехать?»
«Давайте уже реально на метро скинемся.»
«Что будет за 2-3 дня до Нового года?»
«Внук родился в пробке, можно поздравлять.»

Отметим, что вчера утром Омск также встал в 7-балльные пробки в утренний час пик.

«Я не хочу умирать в автобусе». Омск ранним утром встал в 7-балльные пробки
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#Транспорт#Дороги#Снег#Пробки#Метро#Омск#Новый год#Евгений Игишев#Яндекс Пробки#Улицы
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