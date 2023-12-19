«Ищем признаки нарушений». В ФАС рассказали, когда снизятся цены на яйца

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
На сегодняшний день ФАС проверила 13 производителей и дистрибьюторов на предмет сговора, было собрано 285 тысяч соответствующих документов. Главная задача службы — найти антиконкурентные соглашения, раскрыть незаконные договоры между компаниями.
«Я думаю, что в течение месяца цены снизятся. Может быть, месяц — полтора», — предает слова Максима Шаскольского ТАСС.
Ситуация осложняется тем, что в России нет доминирующих компаний, занимающихся продажей яиц. Доля самой крупной составляет лишь 5% рынка.
«У нас крупнейший производитель занимает 5% рынка, а у нас меры антимонопольные работают в отношении доминирующих компаний. Поэтому если по мясу птицы, цены на которое уже начали снижаться, у нас три крупные компании есть, мы с ними работу провели и договорились о том, что они будут снижать, то по яйцу у нас сотни компаний, крупных доминирующих нету, поэтому мы ищем признаки нарушения антиконкурентного соглашения», — добавил глава ФАС.
Напомним, что на прямой линии президент Владимир Путин объяснил подорожание яиц выросшим спросом и сбоем в работе правительства. По словам главы государства, в скором времени ситуация начнет улучшаться.