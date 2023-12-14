Владимир Путин рассказал о настоящем и будущем российской гражданской авиации

Напомним, что осенью 2022 в Омске прогремел авиационный скандал. Студенты подведомственного Росавиации ОЛТКГА остались без летной практики из-за отсутствия исправных машин. Чтобы получить диплом, студенты по программе должны отлетать 100 часов, тогда же почти 60 человек окончили 3-й курс, но не могли выпуститься, так как не было часов практики. Позже на сотрудников этого колледжа возбудили уголовное дело.