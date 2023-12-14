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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Владимир Путин рассказал о будущем гражданской авиации

Владимир Путин рассказал о настоящем и будущем российской гражданской авиации

14 декабря 2023, 12:05
Фото: Скриншот трансляции

Владимир Путин рассказал о будущем гражданской авиации

К президенту обратился Максим Салтыков — курсант летного училища.

Москвич отметил, что из-за действующих санкций наши авиакомпании не могут приобретать заграничные самолеты, отечественные же только проходят сертификацию.

«Они не скоро выйдут на большие объемы выпуска, а у тех, которые в данный момент летают в российских авиакомпаниях, ресурс будет неуклонно подходить к концу», — добавил курсант.

В связи с такой ситуацией, по словам молодого человека, довольно маленький процент выпускников устраивается на работу в наши авиакомпании, при том, что учебные заведения добросовестно готовят летчиков.

На вопрос о будущем российской авиации Владимир Путин ответил, что к 2030 году планируется произвести свыше 1000 самолетов и начать выпуск более мощных двигателей ПД-35. По словам главы государства, это даст возможность увеличить количество дальнемагистральных самолетов.

«В свое время надо было позаботиться о создании рынка отечественной техники, что-то сделать удалось, но наш парк слишком перегружен самолетами иностранного производства. Надо развивать собственное самолетостроение», — подчеркнул президент.

Напомним, что осенью 2022 в Омске прогремел авиационный скандал. Студенты подведомственного Росавиации ОЛТКГА остались без летной практики из-за отсутствия исправных машин. Чтобы получить диплом, студенты по программе должны отлетать 100 часов, тогда же почти 60 человек окончили 3-й курс, но не могли выпуститься, так как не было часов практики. Позже на сотрудников этого колледжа возбудили уголовное дело.

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