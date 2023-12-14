Прямая линия Владимира Путина 14 декабря

После госпиталя бойцов отправляют в центры реабилитации, там можно оформить все полагающиеся документы, не возвращаясь в часть. Если это осталось где-то на местах, придется разбираться — Путин прокомментировал жалобы на необходимость вернуться в часть после госпиталя.