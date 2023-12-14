Прямая линия Владимира Путина 14 декабря

Долгожданный вопрос от Омска посвящен пути на Восток. Есть проблема: протяженный отрезок трассы на Новосибирск двухполосная. Планируется ли расширение? И можем ли мы рассчитывать на федеральную поддержку на строительство международного аэропорта.
Ответ Владимира Путина: Трассы в планах, обсудим с Хуснуллиным. На вопрос про аэропорт ответа нет.
Путин прочитал вопрос с экрана от семьи с двумя детьми. Россиян беспокоил вопрос окончания сроков льготной ипотеки. Президент высказался за продление этой программы. Пока она действует до 1 июля 2024 года.
Внезапное познавательное: сырьем для производства вакцины от кори является куриное яйцо, которое оказалось слишком дорогим. Поэтому вакцины может не хватать.
А еще всплеск кори в России мог начаться из-за людей, переехавших с территории Украины, где низкий уровень иммунизации.
«Я думаю, что все проблемы с вакцинами от кори\краснухи\паротита вскоре будут решены», — сказал Путин.
Поступило обращение из Омской области — от раненого штурмовика Андрея Никишина. Он попросил наладить поставку рэб-глушилок в зону СВО.
После госпиталя бойцов отправляют в центры реабилитации, там можно оформить все полагающиеся документы, не возвращаясь в часть. Если это осталось где-то на местах, придется разбираться — Путин прокомментировал жалобы на необходимость вернуться в часть после госпиталя.