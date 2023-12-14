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Прямая линия Владимира Путина 14 декабря

Прямая линия Владимира Путина 14 декабря. Важное с пресс-конференции президента

Фото: kremlin.ru.
Со всей России на прямую линию с президентом поступило больше 2 млн сообщений. Россиян интересуют Специальная военная операция, повышение тарифов и цен на продукты, импортозамещение и вопросы здравоохранения. Основные заявления президента - в трансляции Города55.
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14 декабря 2023
Итоги прямой линии с Владимиром Путиным. Главное
14 декабря состоялась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие в этом году продлилось 4 часа и 4 минуты. Рассказываем, какие проблемы успели обсудить за это время.
14 декабря 2023, 14:49
Омская журналистка спросила у Путина о планах по расширению трассы Тюмень-Новосибирск
Вопрос президенту задала корреспондент ГТРК «Иртыш» Елена Беляева.
14 декабря 2023, 13:53
14 декабря 2023, 13:09

Долгожданный вопрос от Омска посвящен пути на Восток. Есть проблема: протяженный отрезок трассы на Новосибирск двухполосная. Планируется ли расширение? И можем ли мы рассчитывать на федеральную поддержку на строительство международного аэропорта.

Ответ Владимира Путина: Трассы в планах, обсудим с Хуснуллиным. На вопрос про аэропорт ответа нет.

14 декабря 2023, 12:33

Путин прочитал вопрос с экрана от семьи с двумя детьми. Россиян беспокоил вопрос окончания сроков льготной ипотеки. Президент высказался за продление этой программы. Пока она действует до 1 июля 2024 года.

Владимир Путин рассказал о настоящем и будущем российской гражданской авиации
К президенту обратился Максим Салтыков — курсант летного училища.
14 декабря 2023, 12:05
14 декабря 2023, 11:35

Внезапное познавательное: сырьем для производства вакцины от кори является куриное яйцо, которое оказалось слишком дорогим. Поэтому вакцины может не хватать.

А еще всплеск кори в России мог начаться из-за людей, переехавших с территории Украины, где низкий уровень иммунизации.

«Я думаю, что все проблемы с вакцинами от кори\краснухи\паротита вскоре будут решены», — сказал Путин.

«Решение принято». Пенсионеры не будут платить комиссию при оплате услуг ЖКХ
Президент отметил, что тарифы ЖКХ не поднимались в России полтора года.
14 декабря 2023, 11:34
«Сбой в работе Правительства». Путин заявил, почему в России выросли цены на яйца
Президент пообещал, что ситуация стабилизируется.
14 декабря 2023, 11:30
Раненый штурмовик из Омска попросил Путина обеспечение зону СВО РЭБ-глушилками
Его обращение зачитали во время прямой линии.
14 декабря 2023, 10:48
14 декабря 2023, 10:24

Поступило обращение из Омской области — от раненого штурмовика Андрея Никишина. Он попросил наладить поставку рэб-глушилок в зону СВО.

14 декабря 2023, 10:20

После госпиталя бойцов отправляют в центры реабилитации, там можно оформить все полагающиеся документы, не возвращаясь в часть. Если это осталось где-то на местах, придется разбираться — Путин прокомментировал жалобы на необходимость вернуться в часть после госпиталя.

«Мы нечасто такое делали». С 1 января 2024 года МРОТ в России увеличится на 18%
Минимальный размер оплаты труда составит 19 242 рублей.
14 декабря 2023, 09:59
«Отлично воюют!»: Путин ответил, будет ли вторая волна мобилизации в России
В Минобороны РФ на данный момент нацелены на набор добровольцев по контракту.
14 декабря 2023, 09:44
С учетом инфляции. Реальная зарплата россиян в 2024 году вырастет на 8%
Глава государства отметил, что уровень зарплаты поднимется с учетом инфляции.
14 декабря 2023, 09:27

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