Без полетов и еды. Сотрудники омского летного колледжа попали под статью

Проверку провели в ОЛТКГА имени А. В. Ляпидевского. Выяснилось, что в 2021–2022 годах руководитель контрактной службы колледжа решил заключить госконтракт с аффилированной компанией на поставку продуктов питания для столовой колледжа. Контракт был рассчитан на сумму более 1 млн рублей.