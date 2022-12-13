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Без полетов и еды. Сотрудники омского летного колледжа попали под статью

Сегодня, 11:26
Фото: 1MI
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На сотрудника омского летного колледжа возбудили уголовное дело из-за госзакупок

Уголовное дело возбудили за злоупотребление должностными полномочиями.

По сообщению омской транспортной прокуратуры, в Омске возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при осуществлении закупок товаров для государственных нужд.

Проверку провели в ОЛТКГА имени А. В. Ляпидевского. Выяснилось, что в 2021–2022 годах руководитель контрактной службы колледжа решил заключить госконтракт с аффилированной компанией на поставку продуктов питания для столовой колледжа. Контракт был рассчитан на сумму более 1 млн рублей.

Было сформировано техническое задание с учетом характеристик уже подготовленного поставщика — цены и требования в контракте были рассчитаны на конкретную компанию, название которой в транспортной прокуратуре не приводят.

После заключения контракта должностные лица колледжа приняли и оплатили поставленные товары, которые не соответствовали условиям контракта и заявленному качеству. Это повлекло нарушение законных интересов учебного заведения.

Омская транспортная прокуратура потребовала от должностных лиц колледжа устранить нарушения. Пять сотрудников учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности. Однако это не стало причиной отказа в возбуждении уголовного дела.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что из-за отсутствия вертолетов в ОЛТКГА, у студентов остановилась практика. В связи с этим, многие студенты не могли выпуститься и получить дипломы.

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#Юлия Бармина#Происшествия#Омск#ОЛТУГА#Колледж#Вертолет#Студенты
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