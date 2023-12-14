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Путин про аборты: Демографическая проблема решалась бы, если бы женщины принимали решение в пользу ребенка

14 декабря 2023, 12:48

Путин про аборты: Демографическая проблема решалась бы, если бы женщины принимали решение в пользу ребенка. Права и свободы женщины должны соблюдаться. Решение проблемы лежит в нескольких областях: обращение к традиционным ценностям и материальное благосостояние. Нужно приводить в порядок женские консультации, родильные отделения региональных больниц. И третье: нужно дальше работать над поддержкой семей с детьми.

#Общество#Новости#Ольга Акамова#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря
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