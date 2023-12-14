Путин про аборты: Демографическая проблема решалась бы, если бы женщины принимали решение в пользу ребенка. Права и свободы женщины должны соблюдаться. Решение проблемы лежит в нескольких областях: обращение к традиционным ценностям и материальное благосостояние. Нужно приводить в порядок женские консультации, родильные отделения региональных больниц. И третье: нужно дальше работать над поддержкой семей с детьми.