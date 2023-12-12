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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Пути предназначаются только для движения грузовых поездов

В Омске неизвестные сожгли батарейный шкаф на железнодорожных путях к нефтезаводу

12 декабря 2023, 16:02
Фото: 1MI
Пути предназначаются только для движения грузовых поездов

В Омске неизвестные устроили диверсию на железнодорожных путях к нефтезаводу

На месте происшествия силовики нашли две пластиковые бутылки и тетрадь с вырванными листами.

В Омске силовики ищут поджигателей, которые устроили диверсию на железнодорожной ветке, которая ведет к Омскому нефтеперерабатывающему заводу.

«В понедельник, 11 декабря, примерно в 17:25 поступило сообщение, что на станции Омск-Северный на однопутном пути для грузовых поездов сгорел батарейный шкаф, который питал резерв системы сигнализации, централизации и блокировки», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Шкаф выгорел дотла и восстановлению не подлежит. На месте оперативники нашли две пластиковые бутылки объемом 1,5 литра, крышку от бутылки и чистую тетрадь с вырванными листами, что говорит об умышленном поджоге.

На безопасность движения это ЧП никак не повлияло, задержек в движении поездов нет. Путь для грузовых поездов, ведущий на Омский нефтеперерабатывающий завод, электрифицированный. Пассажирские поезда по нему не ходят.

Добавим, как ранее сообщал Город55, в Омске сотрудники ФСБ задержали подозреваемого во взрыве поездов в Бурятии.

В Омской области задержали украинского диверсанта, подорвавшего поезда в Бурятии
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