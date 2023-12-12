В Омске неизвестные сожгли батарейный шкаф на железнодорожных путях к нефтезаводу

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В Омске силовики ищут поджигателей, которые устроили диверсию на железнодорожной ветке, которая ведет к Омскому нефтеперерабатывающему заводу.
«В понедельник, 11 декабря, примерно в 17:25 поступило сообщение, что на станции Омск-Северный на однопутном пути для грузовых поездов сгорел батарейный шкаф, который питал резерв системы сигнализации, централизации и блокировки», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Шкаф выгорел дотла и восстановлению не подлежит. На месте оперативники нашли две пластиковые бутылки объемом 1,5 литра, крышку от бутылки и чистую тетрадь с вырванными листами, что говорит об умышленном поджоге.
На безопасность движения это ЧП никак не повлияло, задержек в движении поездов нет. Путь для грузовых поездов, ведущий на Омский нефтеперерабатывающий завод, электрифицированный. Пассажирские поезда по нему не ходят.
Добавим, как ранее сообщал Город55, в Омске сотрудники ФСБ задержали подозреваемого во взрыве поездов в Бурятии.