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Автомобили буквально вошли дпуг в друга

Из-за жесткого столкновения двух фур перекрыли федеральную трассу Омск — Тюмень

2 декабря 2023, 17:32
Фото: Город55
Автомобили буквально вошли дпуг в друга

Федеральную трассу Омск — Тюмень полностью закрыли из-за жесткого ДТП с фурами

Авария произошла на границе Омской и Тюменской областей и стали причиной огромного затора на автодороге.

Как стало известно Городу55, вечером в субботу, 2 декабря, на федеральной автодороге Омск — Тюмень жестко столкнулись два большегрузных автомобиля.

«Одна из фур пошла на обгон и влетела в лобовую в другой большегруз. Удар был на приличных скоростях, потому автомобили буквально вошли друг в друга», — рассказал источник Города55.

На данный момент о погибших и пострадавших в этой аварии ничего неизвестно, но, судя по кадрам с места, без оных явно не обошлось.

Между тем, по сообщению, ФКУ «Уралуправтодор», из-за этого ДТП было полностью перекрыто движение на трассе.

«Внимание! На автодороге Р-402 км 371 произошло ДТП! Движение полностью перекрыто!», — гласит официальное сообщение ведомства.
Федеральная трасса полностью перекрытаФедеральная трасса полностью перекрыта
Федеральная трасса полностью перекрыта
Фото: Скрин с сервиса ЯндексКарты

Судя по карте, из-за ЧП для движения был закрыт участок в 17 километров.

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