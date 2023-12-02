Из-за жесткого столкновения двух фур перекрыли федеральную трассу Омск — Тюмень

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Как стало известно Городу55, вечером в субботу, 2 декабря, на федеральной автодороге Омск — Тюмень жестко столкнулись два большегрузных автомобиля.
«Одна из фур пошла на обгон и влетела в лобовую в другой большегруз. Удар был на приличных скоростях, потому автомобили буквально вошли друг в друга», — рассказал источник Города55.
На данный момент о погибших и пострадавших в этой аварии ничего неизвестно, но, судя по кадрам с места, без оных явно не обошлось.
Между тем, по сообщению, ФКУ «Уралуправтодор», из-за этого ДТП было полностью перекрыто движение на трассе.
«Внимание! На автодороге Р-402 км 371 произошло ДТП! Движение полностью перекрыто!», — гласит официальное сообщение ведомства.
Судя по карте, из-за ЧП для движения был закрыт участок в 17 километров.