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Мужчину разыскивали двое суток

Пропавший на рыбалке омич найден мертвым в озере

13 октября 2023, 07:59
Фото: Город55
Мужчину разыскивали двое суток

Омич уехал на рыбалку и был найден мертвым в озере

Причина смерти мужчины пока не установлена, тело находится в морге.

В Саргатском районе Омской области следователи разбираются во всех нюансах смерти 53-летнего мужчины, тело которого нашли в озере Интенис.

Все началось с того, что еще 10 октября житель деревни Урусово на своем автомобиле поехал на рыбалку и пропал. Родственники забили тревогу и обратились к силовикам.

«В четверг, 12 октября, около 16:30 в озере Интенис в пяти километрах от деревни Интенис было найдено тело пропавшего», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Сейчас тело мужчины уже извлечено из воды и направлено в морг для установления причины смерти. Проверка по этому инциденту продолжается.

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