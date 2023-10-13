Пропавший на рыбалке омич найден мертвым в озере

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В Саргатском районе Омской области следователи разбираются во всех нюансах смерти 53-летнего мужчины, тело которого нашли в озере Интенис.
Все началось с того, что еще 10 октября житель деревни Урусово на своем автомобиле поехал на рыбалку и пропал. Родственники забили тревогу и обратились к силовикам.
«В четверг, 12 октября, около 16:30 в озере Интенис в пяти километрах от деревни Интенис было найдено тело пропавшего», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Сейчас тело мужчины уже извлечено из воды и направлено в морг для установления причины смерти. Проверка по этому инциденту продолжается.