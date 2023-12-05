Убытки из-за проблемной парковки у «падающего» дома в Омске оценили в 32 млн рублей

Если следовать логике подачи иска, то получается, что подрядчик, по сути, свалил всю вину за случившееся на проектировщиков, и оценили работы по раскопке всей площадки и демонтажу подпорной стенки на самом проблемном участке в те самые 32.3 млн рублей. Возможно, что в эту сумму уже включили и некие расходы на обустройство новой парковки.