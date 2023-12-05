Убытки из-за проблемной парковки у «падающего» дома в Омске оценили в 32 млн рублей

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:37
Эпопея с падающим домом на улице 3-й Енисейской, 28/1, где в начале августа текущего года провалилась парковка, добралась до суда. Так, 28 ноября в Арбитражный суд Омской области поступило заявление от — ООО «Специализированный застройщик „Сибирский строитель“ к ООО „СибСтройПроект“ о взыскании убытков на сумму свыше 32.3 млн рублей.
Как ранее рассказывал Город55, именно «Сибирский строитель» омского бизнесмена Александра Некипелова строил тот самый дом с парковкой, которая в один прекрасный день «устремилась» на встречу с речкой Заморайкой. Проект новостройки, в том числе и проблемной подпорной стенки, разрабатывал как раз «СибСтройПроект».
Если следовать логике подачи иска, то получается, что подрядчик, по сути, свалил всю вину за случившееся на проектировщиков, и оценили работы по раскопке всей площадки и демонтажу подпорной стенки на самом проблемном участке в те самые 32.3 млн рублей. Возможно, что в эту сумму уже включили и некие расходы на обустройство новой парковки.
На данном этапе суд оставил этот иск без движения, так как заявление было подписано представителем истца Денисом Нечаевым, который не предоставил документы о высшем юридическом образовании. По закону без наличия оных данное лицо не может представлять чьи-либо интересы в арбитраже.
Добавим, что к текущему моменту никаких работ на проблемной парковке так и не наблюдается, якобы застройщик ждет новый проект.
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