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В Омской области задержали украинского диверсанта, подорвавшего поезда в Бурятии

8 декабря 2023, 05:08
Фото: 1MI
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Мужчина дал признательные показания.

В Омской области сотрудники ФСБ задержали 52-летнего гражданина Белоруссии, который 29 и 30 ноября подорвал два железнодорожных состава с нефтепродуктами в Бурятии. Диверсанта подготовили к теракту спецслужбы Украины.

В ФСБ рассказали, что задержанный дал признательные показания. По указанию своего соотечественника из Белоруссии, проживающего в Литве, мужчина на личном автомобиле привез в Бурятию восемь взрывных устройств и заложил их на цистернах поездов.

Взрывы прогремели в Северомуйском тоннеле и его обводном пути. Цистерны с ГСМ загорелись, железнодорожная магистраль была временно заблокирована.

Сотрудники ФСБ выясняют, был ли задержанный причастен к совершению или подготовке других терактов и диверсий.

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#Происшествия#Омская область#Украина#ФСБ#Евгений Игишев#Нефтепродукты#Байкало-Амурская магистраль
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