В Омской области задержали украинского диверсанта, подорвавшего поезда в Бурятии

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В Омской области сотрудники ФСБ задержали 52-летнего гражданина Белоруссии, который 29 и 30 ноября подорвал два железнодорожных состава с нефтепродуктами в Бурятии. Диверсанта подготовили к теракту спецслужбы Украины.
В ФСБ рассказали, что задержанный дал признательные показания. По указанию своего соотечественника из Белоруссии, проживающего в Литве, мужчина на личном автомобиле привез в Бурятию восемь взрывных устройств и заложил их на цистернах поездов.
Взрывы прогремели в Северомуйском тоннеле и его обводном пути. Цистерны с ГСМ загорелись, железнодорожная магистраль была временно заблокирована.
Сотрудники ФСБ выясняют, был ли задержанный причастен к совершению или подготовке других терактов и диверсий.