Московский арбитражный суд встал на сторону подрядчика школы в «Ясной поляне»

Например, при изучении проекта, у подрядчика возникли вопросы по поводу технических условий подключения объекта к инженерным сетям, которые были проигнорированы госзаказчиком. Кроме того, определение точек подключения к сетям он проигнорировал и после, что повлекло отклонение от графика.