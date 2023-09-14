Экс-подрядчик школы в «Ясной поляне» под Омском хочет вернуться на объект через суд

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Бывший застройщик школы в пригородном микрорайоне «Ясная поляна», ООО «Капитал Развитие», собирается вернуться на объект через суд.
«„Капитал Развитие» собирает документы для обращения в Арбитражный суд с исковым заявлением о незаконном расторжении контракта и о признании расторжения недействительным», — заявили Городу55 в компании.
Также подрядчик намеревается в суде отбиться от неустоек и штрафов, которые на него якобы «повесил» заказчик строительства, коим является «Омскоблстройзаказчик», а по сути — региональный минстрой. На данном этапе общая сумма претензий уже превысила 6.4 млн рублей.
Напомним, контракт с «Капитал Развитием» расторгли якобы из-за несоблюдения сроков строительства. Вот только в самой компании заявили, что их вины в том нет, а работы на объекте застопорились из-за недоработок заказчика.