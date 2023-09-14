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В компании готовят иск в Арбитражный суд

Экс-подрядчик школы в «Ясной поляне» под Омском хочет вернуться на объект через суд

14 сентября 2023, 10:42
Фото: 1MI
В компании готовят иск в Арбитражный суд

Экс-подрядчик школы в «Ясной поляне» под Омском хочет вернуться на стройку

В московской компании «Капитал Развитие» заявили, что уже готовят документы в Арбитражный суд.

Бывший застройщик школы в пригородном микрорайоне «Ясная поляна», ООО «Капитал Развитие», собирается вернуться на объект через суд.

«„Капитал Развитие» собирает документы для обращения в Арбитражный суд с исковым заявлением о незаконном расторжении контракта и о признании расторжения недействительным», — заявили Городу55 в компании.

Также подрядчик намеревается в суде отбиться от неустоек и штрафов, которые на него якобы «повесил» заказчик строительства, коим является «Омскоблстройзаказчик», а по сути — региональный минстрой. На данном этапе общая сумма претензий уже превысила 6.4 млн рублей.

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Напомним, контракт с «Капитал Развитием» расторгли якобы из-за несоблюдения сроков строительства. Вот только в самой компании заявили, что их вины в том нет, а работы на объекте застопорились из-за недоработок заказчика.

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