Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 13:25

Published 25 октября, 13:25

Modified 25 октября, 13:28

Updated 25 октября, 13:28

Иллюстрация

Сроки сдачи в эксплуатацию школы в «Ясной Поляне» сдвинулись на год

25 октября 2023, 13:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

Строящуюся школу в «Ясной Поляне» сдадут в эксплуатацию на год позже

Об изменении изначально заявленных сроков рассказал Министр строительства Омской области Александр Рашко.

Он также отметил, что торги на определение подрядчика, который продолжит строительство вместо ООО «Капитал Развитие», запланированы на ноябрь этого года.

Ранее сообщалось, что образовательное учреждение сдадут в эксплуатацию 20 июля 2024 года. Однако из-за срыва сроков предыдущим подрядчиком, процесс начал протекать медленнее. Теперь открытие новой школы в микрорайоне «Ясная Поляна» запланировано на год позже.

Напомним, что после расторжения контракта с ООО «Капитал Развитие» работы на объекте были приостановлены. Кроме того, компания хотела вернуться к строительству через суд и избежать выплаты неустоек. Сумма контракта составляла 1,145 млрд рублей.

Нового застройщика для омской школы в «Ясной Поляне» выберут в ноябре
Узнать подробнее
Экс-подрядчик школы в «Ясной поляне» под Омском хочет вернуться на объект через суд
Узнать подробнее
#Стройка#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Подрядчик#Новости#Строительство школы#Омская школа#Школы#Новая школа#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43