Сроки сдачи в эксплуатацию школы в «Ясной Поляне» сдвинулись на год

Posted 25 октября, 13:25
Published 25 октября, 13:25
Modified 25 октября, 13:28
Updated 25 октября, 13:28
Он также отметил, что торги на определение подрядчика, который продолжит строительство вместо ООО «Капитал Развитие», запланированы на ноябрь этого года.
Ранее сообщалось, что образовательное учреждение сдадут в эксплуатацию 20 июля 2024 года. Однако из-за срыва сроков предыдущим подрядчиком, процесс начал протекать медленнее. Теперь открытие новой школы в микрорайоне «Ясная Поляна» запланировано на год позже.
Напомним, что после расторжения контракта с ООО «Капитал Развитие» работы на объекте были приостановлены. Кроме того, компания хотела вернуться к строительству через суд и избежать выплаты неустоек. Сумма контракта составляла 1,145 млрд рублей.