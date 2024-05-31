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Строитель

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Цементный бум: подорожают ли стройматериалы в России летом
Подорожание строительных материалов — дело обычное, когда теплеет. Вырастут ли цены на сырье в ближайшее время? Подробности — в материале Города55.
31 мая, 16:28
Сергей Шелест и Владимир Корбут побывали на двух важнейших стройплощадках Омска
Мэр города и председатель Горсовета посмотрели, как протекает работа на Ленинградском мосту и бульваре Архитекторов.
1 марта, 10:56
2023
Московский арбитражный суд встал на сторону подрядчика школы в «Ясной поляне»
12 декабря 2023, 08:55
Отставания от графика нет. Новая школа в Чкаловском поселке готова на 78%
Подрядчик ООО «Строительные материалы Сибири» должен сдать объект к концу декабря этого года.
12 ноября 2023, 11:33
Разберется следственный комитет. После смерти омича на стройке возбудили дело
Во время работ по возведению жилого дома с 6-го этажа упал 57-летний каменщик.
7 ноября 2023, 09:18
Музыкальный трамвай, раритетный револьвер и дома из соломы. Омск сегодня
3 августа 2023, 14:34
Застройщик микрорайона «Кузьминки» стал заслуженным строителем Омской области
6 июня 2023, 05:12
В Омской области решать проблему со строительными кадрами будет новый совет
28 февраля 2023, 04:44
2022
Пролетел 6 этажей. Строитель из Омска сорвался с огромной высоты и выжил
Мужчину срочно госпитализировали, ему оказывают помощь, а в отношении подрядчика идет проверка.
27 июля 2022, 09:51

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