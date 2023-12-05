В Омске не хватает водителей автобусов. Сколько им готовы платить

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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Updated Сегодня, 04:24
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о нехватке водителей общественного транспорта в городе. Дефицит кадров приводит к тому, что на линию не выходят автобусы. Сегодня, 5 декабря, Шелест провел совещание в ПП №8.
«Несмотря на то, что средняя заработная плата водителей с 2021 года повысилась на 59% и на сегодня составляет 73 тысячи рублей, на следующий год будем закладывать дальнейшее увеличение ФОТа. Также необходимо усиливать профориентационную работу среди омской молодежи и наращивать стимулирующую базу для всех сотрудников предприятия», — сообщил мэр в своем телеграм-канале.
Сергей Шелест добавил, что теперь работать на городские маршруты выходят и женщины, так как новые автобусы требуют меньше физических усилий при эксплуатации. В штате ПП № 8 водителями трудятся 5 омичек.
Ранее в мэрии Омска рассказали о нехватке рабочих для уборки города от снега. Планируется нанимать сезонных и постоянных работников, в том числе из районов области.