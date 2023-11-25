Не хватает 350 водителей и рабочих. В Омске некому очищать улицы и дороги от снега

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В Омске на борьбу с последствиями ночного снегопада сегодня, 25 ноября, вышли 236 единиц техники, рассказали в мэрии. Дорожники очистили основные магистрали и продолжают работать на периферийных участках. В администрации сообщили об остром дефиците рабочих рук.
«Дорожники после раздвижки и прометания снега должны оперативно убирать снежные валы, чтобы люди могли беспрепятственно подойти к остановке или пешеходному переходу. Для своевременной и оперативной уборки города нужно активнее нанимать сезонных и постоянных работников, сотрудничать с муниципальными районами Омской области по привлечению кадров», — рассказал первый заместитель мэра Евгений Фомин.
Чиновник сообщил, что в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства в настоящее время не хватает 350 водителей, механизаторов и рабочих.
Ранее в администрации предупредили омичей о метели, которая может обрушиться на регион в ближайшее время: