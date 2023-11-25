Не хватает 350 водителей и рабочих. В Омске некому очищать улицы и дороги от снега

В Омске на борьбу с последствиями ночного снегопада сегодня, 25 ноября, вышли 236 единиц техники, рассказали в мэрии. Дорожники очистили основные магистрали и продолжают работать на периферийных участках. В администрации сообщили об остром дефиците рабочих рук.