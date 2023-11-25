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В мэрии Омска рассказали о нехватке рабочих для уборки города от снега

Не хватает 350 водителей и рабочих. В Омске некому очищать улицы и дороги от снега

25 ноября 2023, 09:09
Фото: Администрация Омска

В мэрии Омска рассказали о нехватке рабочих для уборки города от снега

Планируется нанимать сезонных и постоянных работников, в том числе из районов области.

В Омске на борьбу с последствиями ночного снегопада сегодня, 25 ноября, вышли 236 единиц техники, рассказали в мэрии. Дорожники очистили основные магистрали и продолжают работать на периферийных участках. В администрации сообщили об остром дефиците рабочих рук.

«Дорожники после раздвижки и прометания снега должны оперативно убирать снежные валы, чтобы люди могли беспрепятственно подойти к остановке или пешеходному переходу. Для своевременной и оперативной уборки города нужно активнее нанимать сезонных и постоянных работников, сотрудничать с муниципальными районами Омской области по привлечению кадров», — рассказал первый заместитель мэра Евгений Фомин.

Чиновник сообщил, что в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства в настоящее время не хватает 350 водителей, механизаторов и рабочих.

Ранее в администрации предупредили омичей о метели, которая может обрушиться на регион в ближайшее время:

Может сорвать крышу. Омичей предупредили о сильном ветре и метели
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#Погода#Снегопад#Омск#Уборка#Зима#Парки#Пешеходные переходы#Дорожники#Работники#Песок#Спецтехника#Евгений Игишев
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