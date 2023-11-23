Форварды и капитан омского «Авангарда» вновь возглавили рейтинг лучших игроков КХЛ

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Континентальная хоккейная лига обнародовала очередной рейтинг игроков сезона 2023/24. Как и на прошлой неделе, первые 4 места этого ТОП-10 разобрали игроки лидирующего звена омского «Авангарда», правда с небольшой ротацией, — Рид Буше обошел Владимира Ткачева и вырвался в лидеры.
При этом Райан Спунер спустился со 2-го места на 4, а Дамир Шарипзянов поднялся на 3-ю строчку.
Отметим, что в ТОП попал и вратарь «ястребов» Андрей Мишуров, который расположился на 10-й позиции.
Добавим, что на сегодняшний день «Авангард» одержал уже 10 побед подряд и находится на второй строчке Восточной конференции.
Тем временем лидеры «Авангарда», как ранее сообщал Город55, помимо прочего, захватили лидерство в различных категориях Лиги.