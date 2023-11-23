Форварды и капитан омского «Авангарда» вновь возглавили рейтинг лучших игроков КХЛ

Континентальная хоккейная лига обнародовала очередной рейтинг игроков сезона 2023/24. Как и на прошлой неделе, первые 4 места этого ТОП-10 разобрали игроки лидирующего звена омского «Авангарда», правда с небольшой ротацией, — Рид Буше обошел Владимира Ткачева и вырвался в лидеры.