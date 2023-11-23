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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

Эта четверка вторую неделю подряд ужерживает лидерство в КХЛ

Форварды и капитан омского «Авангарда» вновь возглавили рейтинг лучших игроков КХЛ

23 ноября 2023, 04:02
Фото: ХК Авангард
Эта четверка вторую неделю подряд ужерживает лидерство в КХЛ

Первое звено и капитан омского «Авангарда» вновь возглавили рейтинг игроков КХЛ

В компанию к этой четверке неожиданно ворвался вратарь «ястребов» Андрей Мишуров.

Континентальная хоккейная лига обнародовала очередной рейтинг игроков сезона 2023/24. Как и на прошлой неделе, первые 4 места этого ТОП-10 разобрали игроки лидирующего звена омского «Авангарда», правда с небольшой ротацией, — Рид Буше обошел Владимира Ткачева и вырвался в лидеры.

Хоккеисты Авангарда возглавляют рейтинг вторую неделю подрядХоккеисты Авангарда возглавляют рейтинг вторую неделю подряд
Хоккеисты Авангарда возглавляют рейтинг вторую неделю подряд
Фото: КХЛ

При этом Райан Спунер спустился со 2-го места на 4, а Дамир Шарипзянов поднялся на 3-ю строчку.

4 игрока омского «Авангарда» возглавили новый рейтинг КХЛ
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Отметим, что в ТОП попал и вратарь «ястребов» Андрей Мишуров, который расположился на 10-й позиции.

Добавим, что на сегодняшний день «Авангард» одержал уже 10 побед подряд и находится на второй строчке Восточной конференции.

Омский «Авангард» дожал «Трактор» в овертайме и одержал десятую победу подряд
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Тем временем лидеры «Авангарда», как ранее сообщал Город55, помимо прочего, захватили лидерство в различных категориях Лиги.

Форварды омского «Авангарда» Буше и Ткачев вырвались в лидеры Чемпионата КХЛ
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