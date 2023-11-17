Другой хоккей, или как ХК «Сокол» покоряет омскую АХЛ

Хоккей в нашей стране — это не просто зрелищный вид спорта, это жизнь, работа, искусство, мечта, национальная гордость и даже чуть-чуть религия. В эту игру у нас играют седовласые старики и еще вчерашние карапузы, мужчины и хрупкие барышни, президент и простой работяга с завода. Омск, как и вся область, буквально пропитан хоккеем — в театрах и кафе, во дворах и магазинах, в автобусах и министерствах нет-нет да и зайдет разговор, а то и жаркий спор о победах и неудачах, о блестящих голах и глупых ошибках на льду. У большинства горожан и жителей региона хоккей ассоциируется с «Авангардом» и «G-Drive Ареной», чуть менее — с «Омскими ястребами» и еще меньше с «Омскими крыльями». Но есть здесь и совсем другой хоккей, о котором мы и расскажем.