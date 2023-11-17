Другой хоккей, или как ХК «Сокол» покоряет омскую АХЛ

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Хоккей в нашей стране — это не просто зрелищный вид спорта, это жизнь, работа, искусство, мечта, национальная гордость и даже чуть-чуть религия. В эту игру у нас играют седовласые старики и еще вчерашние карапузы, мужчины и хрупкие барышни, президент и простой работяга с завода. Омск, как и вся область, буквально пропитан хоккеем — в театрах и кафе, во дворах и магазинах, в автобусах и министерствах нет-нет да и зайдет разговор, а то и жаркий спор о победах и неудачах, о блестящих голах и глупых ошибках на льду. У большинства горожан и жителей региона хоккей ассоциируется с «Авангардом» и «G-Drive Ареной», чуть менее — с «Омскими ястребами» и еще меньше с «Омскими крыльями». Но есть здесь и совсем другой хоккей, о котором мы и расскажем.
В 2018 году четверо омичей, влюбленных хоккей, которые регулярно гоняли шайбу в любительской команде с мультяшным названием «Матроскин», решили организовать свою лигу. Сказано — сделано: так в Омской области появилась своя АХЛ — ассоциация хоккеистов-любителей.
«Вообще инициатором создания лиги был Михаил Лавриков, это его идея, которую мы поддержали. Сели, подумали, разработали регламент, и все пошло», — рассказал Городу55 заместитель председателя организационного комитета АХЛ Сергей Седых.
В нынешнем году Ассоциация проводит уже 6-й сезон и вмещает в себя сразу 7 дивизионов — от новичков до ветеранов.
«Сейчас у нас 7 дивизионов и в общей сложности 68 команд. Начальный уровень — это „Дебютанты“, далее идут „Любитель-А“, „Любитель-Б“, „Мастер“, „Профи“, „Корпоративный“ и „Ветеран“. В каждом из дивизионов свои требования, но в общей массе они схожи», — поясняет Седых.
В частности, поиграть в чемпионате АХЛ практически во всех дивизионах, кроме «Ветерана», не смогут игроки, которые участвуют в первенствах и клубах КХЛ, МХЛ и ВХЛ, а также выпускники спортшкол, имеющие статистику и опыт выступления в спортшколах, СДЮСШОР, ДЮСШ не только в России, но и в других странах. Что вполне логично — лига-то любительская.
«По итогам чемпионатов в дивизионах есть возможность попасть на уровень выше и наоборот. Так, две команды, которые вышли в финал, переходят в следующий дивизион, а на их место спускается пара клубов, набравших наименьшее количество очков в своем дивизионе», — объясняет зампредседателя АХЛ.
Такая система, к слову, чем-то напоминает регламент чемпионатов мира, в которых наша страна временно не участвует (и когда попадет — большой вопрос).
Что касается средств на все это добро, то омская АХЛ существует, по сути, на обязательные «донаты».
«Наша ассоциация работает за счет целевых взносов, которые платят участники чемпионатов, также мы входим в федерацию хоккея Омской области», — отмечает Сергей Седых.
Добавим, что по количеству участников АХЛ в три раза превосходит КХЛ, где в сезоне 2023/24 выступает 23 клуба, так что масштаб сего проекта поистине впечатляет. Все подробности об омской АХЛ можно посмотреть здесь.
Теперь, собственно, о главном — о том, для чего и писался этот материал. В этом году город55 стал информационным партнером хоккейного клуба «Сокол», который в прошлом году стартовал в дивизионе «Дебютант» АХЛ. В этом турнире в нынешнем сезоне 18 команд, что поболее, чем в любой конференции КХЛ, так что и страсти тут кипят ничуть не меньше.
«Сокол» организовался и сформировался как клуб в 2022 году. Идейным вдохновителем этого процесса стал омский журналист Олег Цыганов. А начиналось все с дворового хоккея и простых школьников.
«В эти соревнования мы попали в прошлом году. Это турнир для любителей хоккея, для детей, которые уже повзрослели, и у них появилось желание, какие-то свои амбиции, чтобы попробовать себя на новом уровне. Этот уровень нам, собственно, и предоставила Ассоциация любителей хоккея. У нас скромные и ограниченные возможности — все ребята со двора, где они и учились хоккею, со всеми вытекающими: маленькие коробки и частичная форма, оттуда и умение кататься и владеть шайбой», — рассказал Городу55 главный тренер ХК «Сокол» и по совместительству отец его основателя Борис Цыганов.
Между тем, несмотря на дворовый уровень, игроки «Сокола» намерены даже и в этом возрасте учиться хоккею и продвигаться дальше по Лиге.
«Сейчас главное — закрепиться на этой определенной позиции, ведь с нуля крепкую команду не создашь, надо хотя бы один-три года, чтобы появился костяк. Пока же у нас большая ротация и маневренность. Ведь все же играют в свободное от учебы или работы время. Потому нужны время и терпение», — уверен Цыганов.
Основа «Сокола» — это игроки, которые пришли к своему тренеру 12-летними мальчуганами и остались.
«Наша основа вместе с детства. Я с ними пятый сезон, когда им было лет по 12. Мы прошли уровень соревнований дворовых команд для детей и молодежи, в Кубке мэра города, в „Золотой шайбе“. Словом, детскую ступеньку они прошли и сейчас играют во взрослый хоккей», — поясняет Борис Цыганов.
Сейчас в команде игроки совершенно разных возрастов — от 14-летних школьников и до 45-летних мужчин, у которых за плечами определенная школа игры, а главное — хоккей в душе.
С прошлого года у «Сокола» появилась и своя домашняя площадка — в Ледовом дворце спорта имени Вячеслава Фетисова, где команда и тренируется в определенные дни и время.
Что касается формы и обмундирования, то львиную долю этого далеко не дешевого удовольствия игроки «Сокола» покупают сами Однако, по словам главного тренера, некогда благодаря участию в соревнования часть обмундирования они получили от Благотворительного фонда, который носит имя трагически погибшего с хоккейной командой «Локомотив» экс-вратаря «Авангарда» Александра Вьюхина.
Сейчас за «Сокол» играют школьники, студенты, офисные работники и просто трудяги, причем не только из Омска и ближайших пригородов, но и из районов области. Как и в большом хоккее, эти парни уезжают из дома ради любимой игры, но не для выгодного контракта, возможности поиграть за топ-клуб или больших денег, а ради детской мечты и жажды соревнования.
«Хоккеем занимаюсь лет десять, наверное. Пришел на каток, понравилось, и вот до сих пор играю. Сам я с Марьяновского района, и на тренировки, и на игры я езжу в общей сложности по 80 километров. Еще ни разу ничего не пропустил. В команду попал через друга: он поехал учиться в город, оказался в „Соколе“, позвал, мол, приезжай на тренировку. Приехал, и в итоге я в команде», — о своем преодолении сложностей ради хоккея рассказал Городу55 игрок «Сокола» Максим Анисимов.
Не забывает о любимом спорте Анисимов и у себя в родной Марьяновке, где зимой он и его единомышленники заливают лед и каждый вечер по полтора часа гоняют шайбу для души.
Ну и какой же хоккей, собственно, без самого хоккея. Мы поприсутствовали на игре «Сокола» в Ледовом дворце «Сибирский нефтяник». Было все: кураж и эмоции — как на льду, так и на скамейке, болельщики и плакаты, силовые приемы и борьба за шайбу, голы и удаления, заблокированные броски и сейвы вратарей. Да, тут не было того мастерства, что сейчас показывает тройка Буше, Ткачев и Спунер в «Авангарде», отсутствовала энергетика 12 тысяч зрителей, сдавали скорости и не хватало шоу.
Но был блеск в глазах и атмосфера игры, неповторимый аромат хоккейной раздевалки и жаркие споры после игры — кто, как, зачем и почему. Словом, был тот самый хоккей — дерзкий, настырный и упорный, каким его и любят миллионы. Смотрим.