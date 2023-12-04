Жалобы помогли. Мэр Шелест будет ездить по Омску и лично контролировать уборку снега

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что в социальных сетях читает много жалоб по поводу качества уборки города. После вчерашнего снегопада жители областного центра публикуют фотографии заваленных дорог, тротуаров и остановок. На массовые сообщения отреагировал глава региона.
«Поручил мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту лично включиться в процесс и объехать самые проблемные участки. Знаю, что коммунальные службы не бездействуют, но работу нужно усилить и привести город в порядок в кратчайшие сроки», — написал он в своем телеграм-канале.
Заместитель губернатора, глава областного минтранса Динар Курманов будет контролировать уборку дорог регионального значения. В особенности это касается участков на въезде и выезде из города. Губернатор также дал поручение главе Омского района Геннадию Долматову, чтобы на территории муниципалитета был наведен порядок.
К слову, в социальных сетях не так давно стали распространяться фотографии листовок с обращением к первым лицам региона. В них авторы просят обратить внимание властей на проблему зимней уборки города. Листовки появляются на столбах и остановках.