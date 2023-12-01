Завалит снегом. В Гидрометцентре РФ рассказали, какой погоды ждать омичам в декабре

Избыток осадков возможен в 26 российских регионах, в том числе и Омской области. Накроет снегом соседние области — Новосибирскую, Томскую, а также Красноярский край и Кемеровскую область. Зима заявит о себе и в столице России, где осадков выпадает не так много, как в Сибири.