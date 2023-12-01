Завалит снегом. В Гидрометцентре РФ рассказали, какой погоды ждать омичам в декабре

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:51
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, каким будет последний месяц 2023 года. По его словам, декабрь выдастся достаточно снежным в стране.
Избыток осадков возможен в 26 российских регионах, в том числе и Омской области. Накроет снегом соседние области — Новосибирскую, Томскую, а также Красноярский край и Кемеровскую область. Зима заявит о себе и в столице России, где осадков выпадает не так много, как в Сибири.
Декабрь ожидается не совсем теплым, среднемесячная температура воздуха будет ниже нормы, но в списке регионов, жителям которых нужно утепляться, Омской области не оказалось. Напротив, метеорологи прогнозируют, что в Сибири первый месяц зимы будет теплее обычного. Вильфанд рассказал о прогнозах изданию ТАСС.