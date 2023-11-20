На контроле. Омская прокуратура проследит за уборкой снега зимой

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Чтобы обезопасить жителей региона, прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в зимний период. Такие мероприятия организуют и в районах области.
Во время проверки особое внимание будет уделяться исполнению контрактов на содержание улично-дорожной сети и должной реализации полномочий контролирующими органами. После этого прокуратура даст оценку состоянию дорог и причинам ДТП с летальными исходами.
«При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Омской области.