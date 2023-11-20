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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 09:55

Омская прокуратура проверит организацию уборки снега в зимний период

На контроле. Омская прокуратура проследит за уборкой снега зимой

20 ноября 2023, 09:47
Фото: Администрация города Омска

Омская прокуратура проверит организацию уборки снега в зимний период

Проблемы были выявлены уже после первого гололеда.

Чтобы обезопасить жителей региона, прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в зимний период. Такие мероприятия организуют и в районах области.

Во время проверки особое внимание будет уделяться исполнению контрактов на содержание улично-дорожной сети и должной реализации полномочий контролирующими органами. После этого прокуратура даст оценку состоянию дорог и причинам ДТП с летальными исходами.

«При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Омской области.
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