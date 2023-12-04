Грозит до 20 лет. В Омской области поймали закладчика со 100 граммами мефедрона

Опасное зелье омич приобрел в Новосибирской области. В его автомобиле нашли три свертка с мефедроном общей массой 108 граммов, что является крупной партией. Наркотики он планировал расфасовать и продать через тайники-закладки, а также своим знакомым постоянным клиентам. В квартире подозреваемого обнаружили остатки мефедрона, упаковочный материал и весы. Сам мужчина также является наркопотребителем.