Грозит до 20 лет. В Омской области поймали закладчика со 100 граммами мефедрона

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Кормиловке полицейские задержали 25-летнего мужчину по подозрению в распространении наркотиков, сообщили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе омской полиции.
Опасное зелье омич приобрел в Новосибирской области. В его автомобиле нашли три свертка с мефедроном общей массой 108 граммов, что является крупной партией. Наркотики он планировал расфасовать и продать через тайники-закладки, а также своим знакомым постоянным клиентам. В квартире подозреваемого обнаружили остатки мефедрона, упаковочный материал и весы. Сам мужчина также является наркопотребителем.
Следователи завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчине грозит от 10 до 20 лет колонии. На время следствия его заключили под стражу.