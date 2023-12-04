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Published Сегодня, 04:26

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Грозит до 20 лет. В Омской области поймали закладчика со 100 граммами мефедрона

4 декабря 2023, 04:26
Фото: 1MI
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В Омской области задержали наркокурьера с крупной партией опасного зелья

Наркотики мужчина приобрел в соседнем регионе.

В Кормиловке полицейские задержали 25-летнего мужчину по подозрению в распространении наркотиков, сообщили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе омской полиции.

Опасное зелье омич приобрел в Новосибирской области. В его автомобиле нашли три свертка с мефедроном общей массой 108 граммов, что является крупной партией. Наркотики он планировал расфасовать и продать через тайники-закладки, а также своим знакомым постоянным клиентам. В квартире подозреваемого обнаружили остатки мефедрона, упаковочный материал и весы. Сам мужчина также является наркопотребителем.

Следователи завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчине грозит от 10 до 20 лет колонии. На время следствия его заключили под стражу.

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