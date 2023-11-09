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Полгода избивала дочь. На омичку завели «уголовку» за истязание ребенка

9 ноября 2023, 04:19
Фото: Midjourney
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В Омске на женщину завели уголовное дело за истязание дочери

Подозреваемой может грозить до 7 лет колонии.

В Омске на 40-летнюю местную жительницу завели уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетнего», сообщили 9 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как считают следователи, с сентября прошлого года по март нынешнего года женщина регулярно избивала свою 11-летнюю дочь под видом воспитательных мер. Побои были зафиксированы экспертизой.

В прокуратуре рассказали, что преступление относится к категории тяжких, женщине может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее Город55 рассказывал, что другая жительница Омска получила 10 месяцев исправительных работ за то, что избивала своих сыновей. Также женщина выплатит 30 тысяч в пользу детей.

Омичка полгода избивала своих детей и получила 10 месяцев исправительных работ
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#Происшествия#Омск#Суд#Ребенок#Уголовное дело#Побои#Лишение свободы#Экспертиза#Женщина#Истязание#Евгений Игишев
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