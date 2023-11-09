Полгода избивала дочь. На омичку завели «уголовку» за истязание ребенка

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В Омске на 40-летнюю местную жительницу завели уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетнего», сообщили 9 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как считают следователи, с сентября прошлого года по март нынешнего года женщина регулярно избивала свою 11-летнюю дочь под видом воспитательных мер. Побои были зафиксированы экспертизой.
В прокуратуре рассказали, что преступление относится к категории тяжких, женщине может грозить до 7 лет лишения свободы.
Ранее Город55 рассказывал, что другая жительница Омска получила 10 месяцев исправительных работ за то, что избивала своих сыновей. Также женщина выплатит 30 тысяч в пользу детей.